Sie leben!

Drei Monate lang habe ich von meinem Platz am Schreibtisch auf abgestorbenes, braunes Gestrüpp geschaut und mir vorgenommen, den Balkon im nächsten Spätherbst winterfein zu gestalten anstatt den Dingen ihren Lauf zu lassen. Am Sonntag hielt ich es nicht mehr aus. Nachdem tags zuvor zuerst die Nachbarin gepflanzt und dann eine sehr stilsichere Freundin auf ihren Balkon eingeladen hatte, war ich für Kahlschlag in Kästen und Kübeln bereit. Doch halt! Apfelrose und Clematis haben winzige Triebe! Was am Fuß der verdorrten Stängel der Herbstanemone grünt, ist gar kein Unkraut. Und unter dem Jasmin versteckt sich ein vitaler Ausläufer, genauso wie an den Chrysanthemen. Nach einer Stunde war das Braun in der Biotonne, und der Balkon sah schon wieder ganz okay aus. Jetzt freue ich mich auf einen Besuch im Blumenladen, für etwas blühenden „Füllstoff“ und viele Düngestäbchen. Damit die Totgesagten wirklich länger leben.

