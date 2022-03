Sind Sie alle gut in die Sommerzeit gekommen? Mein Start, gähn, verlief leider etwas holprig, weil mich die präsenile Bettflucht um 4 Uhr (früher als 3 bekannt) in einen Zustand absoluter Wachheit versetzte. Kommt leider häufiger vor, dann lese ich vor dem Aufstehen gegen 6 Uhr sehr viele Nachrichten. Wirklich sehr viele. Sogar manchmal die in meinem Spam-Ordner – also nur den Betreff natürlich. Und ich muss sagen, an Dramatik können wir da nicht mithalten. „Julia von Aktuelle Nachrichten“ hat in der letzten Woche den Tod eines ARD-Stars („schwerer Verlust“), eines Comedy-Stars („trauriges Ende“) und einer Formel-1-Legende („traurige Nachricht“) verkündet. Außerdem Anschlagspläne auf Putin und Pläne Putins für einen Krieg gegen Polen. Der Absturz eines Flugzeuges mit 133 Insassen, der sich in Julias aktueller Parallelwelt wohl parallel zu dem Absturz in China mit 132 Passagieren ereignet haben muss, kam noch obendrauf. Also, so aufregend wird es auf unseren Seiten heute wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, Sie fühlen sich trotzdem gut informiert und unterhalten.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo=tqbo dmbttµ#fnbjm#?tufqibojf/hjftfdlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de