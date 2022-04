Ofen muss ran

Da hatte ich mich zu früh gefreut – und war wegen der kurzen Osterfeiertagswoche auch noch mit den Wochentagen ins Schleudern geraten: Die heimische Heizungsanlage hatte sich vorige Woche seltsamerweise zeitgleich mit der Fernwärme-Unterbrechung wegen einer Baustelle in der Nähe ausgeklinkt – und ist es noch immer! Der Fehler war leider nur vermeintlich behoben… Daher ist es immer noch maikühl im Haus und insbesondere in meinem Homeoffice-Stübchen. Tja, die Sonne an den Ostertagen war schön, aber nachts wird es noch empfindlich kalt. Bis das Ersatzteil für die Heizung da ist, muss der Kaminofen im Wohnzimmer mit dem noch vorrätigen Brennholz weiter ran, um mit seiner Wärme etwas bis in die anderen Räume vorzudringen. Und ich ahne, was für eine Arbeit es früher wohl war, wenn die Leute Kohlen schleppen mussten...

