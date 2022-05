Endspurt! Am Montag starteten Wolfsburgs Schülerinnen und Schüler in die mündlichen Abi-Prüfungen. Die Daumen sind natürlich fest gedrückt! Bei mir stand damals die antike Tragödie „Antigone“ von Sophokles auf dem Prüfungsplan. Erst kürzlich traf ich meine damalige Deutschlehrerin nach mehr als zehn Jahren beim Heimatbesuch im Supermarkt wieder. Wir kamen dann auch auf meine mündliche Prüfung zu sprechen und mussten beide lauthals lachen – der grummelige Zweit-Prüfer war uns noch zu gut in Erinnerung…Trotz seiner Laune: Für mich ist’s gut ausgegangen!