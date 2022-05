Ente im Glück

Dass Feuerwehrleute Leben retten, ist allseits bekannt. Dabei handelt es sich hin und wieder auch um Tiere. So wie am Donnerstagmorgen. Ein Bahn-Mitarbeiter hatte in einem 1,5 Meter tiefen Abwasserschacht an der Fallersleber Ladestraße zehn aufgeregte Entenküken entdeckt. Die Fallersleber Ortsfeuerwehr unter der Leitung von Gruppenführer Gerrit Bäse rückte aus und befreite den Entennachwuchs aus seiner Misere. In unmittelbarer Nähe schnatterte auch die aufgebrachte Entenmutter, die nach kurzer Zeit eingefangen werden konnte, berichtete Pressesprecher Jürgen Koch. In einer Transportbox ging es für die elfköpfige Entenfamilie zum Fallersleber Schlossteich. Dort entließ Feuerwehrmann David Arnett Mutter und Kinder gesund und munter in die Freiheit. Ente gut, alles gut.

