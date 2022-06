Nett gewinnt

Es wird ja gerne viel gemeckert über „die da oben“, die da im Bundestag und in der Regierung, die sowieso alle keine Ahnung und nicht einmal einen ordentlichen Beruf gelernt hätten. Bei aller berechtigten oder auch unberechtigten Kritik muss ich aber eines mal festhalten: Wann immer einer „von denen da oben“ Wolfsburg mit seinem Besuch beehrt, bin ich beeindruckt. Ob früher Ursula von der Leyen oder Claudia Roth, ob Stephan Weil oder in dieser Woche Hubertus Heil – alle treten sie superfreundlich auf und können wunderbar mit Leuten. Es ist, als hätten wir in Deutschland eine Demokratie, in der es in einem langen, langen Auswahlverfahren irgendwann die Nettesten an die Spitze schaffen. Das ist vielleicht noch nicht perfekt. Aber ich würde sagen, es gibt schlimmere Persönlichkeitsmerkmale, die ein System nach oben befördern könnte.

