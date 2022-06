Berlin per Bahn

Nein, ich will jetzt hier kein Bahn-Bashing starten. Die Deutsche Bahn hat’s ja auch nicht leicht mit ihrem teils völlig maroden Schienennetz, wo beim nächstbesten Sturm zudem regelmäßig Hunderte Bäume auf die Gleise stürzen. Und dann der Ansturm der 9-Euro-Ticket-Nutzer, die auch noch gern mit dem Fahrrad los wollen und am liebsten nach Sylt. Oha! Ich hatte neulich einen Lauf, als ich endlich mal wieder eine Freundin im baden-württembergischen Leonberg besuchte. Mit dem Auto muss ich mir die Strecke nicht antun, also machte ich eine Jubiläums-Bahncard klar, buchte mir Hin- und Rückfahrt mit wenigen Umstiegen. Hat aber nichts genützt: Auf dem Hinweg sammelten sich satte zweieinhalb Stunden Verspätung an, auf dem Rückweg gut eine Stunde. Kabelbrand, ICE-Defekt, Weichenprobleme und mehr. Da versuch ich’s doch lieber mal im Nah- und Regionalverkehr: Ich überlege, per 9-Euro-Ticket­ im Juli nen Tagestrip nach Berlin zu unternehmen. Dass ich dafür so oder so ziemlich früh aufstehen muss, ist mir klar. Aber ich bin gespannt, wie spät ich wieder in Wolfsburg sein werde...

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;dmbvejb/dbsjtAgvolfnfejfo/ef#?dmbvejb/dbsjtAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de