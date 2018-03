Vorsfelde Zum Besinnungsabend in der Fastenzeit lädt die katholische Männergemeinschaft von St. Michael Vorsfelde gemeinsam mit der Frauengemeinschaft am Donnerstag, 8. März, ein. Der Vortrag findet nach der Heiligen Messe, die um 19 Uhr beginnt, im Gemeindesaal statt. In diesem Jahr referiert Pfarrer i. R....