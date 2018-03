Blutspende in Vorsfelde

Vorsfelde Das DRK Vorsfelde veranstaltet am Montag, 19. März, in der Heidgartenschule, Zum Heidgarten 42, von 11 bis 19.30 Uhr eine Blutspende. Es ist der erste Ferientag in der Schule. Zur Mittagszeit gibt es ein warmes Essen. Jeder ab 18 Jahre bis zur Vollendung des 72. Lebensjahres darf zur Blutspende...