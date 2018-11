„Unsere Vorfahren hatten die Kirche von Anfang an im Blick“

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig feiert in diesem Jahr ihr 450. Jubiläum. Aus diesem Anlass hielt Dieter Rammler vom Theologischen Zentrum Braunschweig am Mittwoch im Männerkreis der Kirchengemeinde Nordsteimke einen Vortrag zur 450-jährigen Geschichte der Landeskirche....