Reislinger Jugendfeuerwehr gewinnt Videowettbewerb

Warum ist die Feuerwehr wichtig? Was gefällt an der Feuerwehr? Bei einem Videowettbewerb für die Jugendfeuerwehren beteiligte sich auch die Wehr aus Reislingen – und gewann überraschend. In Bremen nahmen die Jugendlichen und ihre Betreuer das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro entgegen. Die Feuerwehr...