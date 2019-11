Vorsfelde: Mann starb in seinem Fahrzeug – Reanimation erfolglos

Ein 64 Jahre alter Wolfsburger starb am Montagabend in Vorsfelde in seinem Mercedes-Transporter – ohne Fremdeinwirkung, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Rettungssanitäter und Polizisten rückten um 19.10 Uhr in die Amtsstraße aus, weil der 64-Jährige an der sogenannten Feuerwachen-Kreuzung in seinem Fahrzeug plötzlich bewusstlos geworden war.

Reanimation erfolglos – Notärztin kann dem Mann nicht mehr helfen

Eine Notärztin konnte nach dem internistischen Notfall nur noch den Tod des Mannes feststellen – ihre Reanimationsversuche blieben erfolglos. feu