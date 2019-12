1000 Euro für den Förderverein der Feuerwehr Vorsfelde

Da war kurz vor Weihnachten die Freude beim Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Vorsfelde groß, als die Drömling-Apotheke einen Scheck über 1000 Euro übergab. Der Vorstand um den Vorsitzenden Markus Büttner, Kassenwart Carsten Prelle und Schriftführer Rudi Ferdinus nahm die Spende entgegen.

Julia und Götz Straßburg mit ihrem Sohn betonten bei der Übergabe, dass es bereits die vierte Spende war, die sie zu Weihnachten machten. Sie lassen dafür die Weihnachtsgeschenke weg und geben das Geld lieber den Vorsfelder Vereinen. Neben der Feuerwehr gehen Spenden an die United Kids Foundation, den MTV und den SSV Vorsfelde. Vorsitzender Büttner freut sich und wird das Geld in Richtung Kinder- und Jugendfeuerwehr einsetzen, denn die Kinderfeuerwehr ist frisch gegründet.

Und die Kinderfeuerwehrwartin Katrin Arlt Moll bringt viel Elan in die Arbeit ein und will bereits im kommenden Jahr mit den Sechs- bis Zehnjährigen ins Zeltlager fahren. Und um die Eltern zu entlasten, wird der Förderverein für ein paar Kosten aufkommen, wie Kassenwart Prelle ergänzt. Aber auch die aktiven Kameraden werden nicht vergessen, die sich Tag und Nacht für Vorsfelde einsetzen. So auch kurz vor der Scheckübergabe, als ein brennender PKW auf dem angrenzenden Parkplatz gemeldet wurde. Es stellte sich aber als eine qualmende Standheizung heraus, und so konnten sie schnell wieder einrücken. red