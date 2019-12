Senioren stimmen sich in Reislingen auf Weihnachten ein

Der Ortsrat Neuhaus/Reislingen hatte alle Senioren der beiden Ortsteile am Sonntag zur Weihnachtsfeier ins Bürgerzentrum in den Gerta-Overbeck-Ring in Reislingen-Südwest eingeladen. Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs freute sich, dass er zu ein paar besinnlichen Stunden 60 Altbürger begrüßen...