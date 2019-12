Flatterulme wird in Hehlingen gepflanzt

Die Flatterulme, der Baum des Jahres 2019, wurde jetzt in Hehlingen auf einer Fläche am Ortsausgang Richtung Almke gepflanzt.

Eine Flatterulme, der Baum des Jahres 2019, wurde jetzt in Hehlingen auf einer Fläche am Ortsausgang Richtung Almke gepflanzt. Der Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zukunft“ und der Hehlinger Kulturverein haben in Kooperation mit dem Grünflächenamt der Stadt Wolfsburg die Baumpflanzung von einem Fachbetrieb durchführen lassen, heißt es in einer Mitteilung des Arbeitskreises und des Kulturvereins.

Im Zuge der Wiederherstellung der Fläche neben dem Radfahrweg mit Büschen und Heckengewächsen wurden auch schon die Baumpflanzgruben für die nächsten Jahresbäume vorbereitet.

Andre Friehe vom Grünflächenamt, ein Ingenieur für Landschaftsbau, die ausführende Baufirma und Mitglieder des Arbeitskreises „Unser Dorf hat Zukunft“ und des Hehlinger Kulturvereins pflanzten den Baum gemeinsam.

Die Hehlinger bedankten sich, dass die Stadt Wolfsburg die Fläche mit artgerechter Bepflanzung – also mit heimischen Wild- und Blühsträuchern der Vogelnährschutzgehölze – wiederherstellt.

Durch die Neugestaltung der Fläche werde nicht nur für Vögel, sondern auch für das menschliche Auge eine ansprechende Fläche gestaltet. Ein zwölf Quadratmeter großer gepflasterter Untergrund biete Platz für zwei Bänke zum Verweilen der Hehlinger Spaziergänger und vorbeikommenden Radfahrer. „Wir wünschen uns, dass die Flatterulme bald zu einem stattlichen Baum heranwächst und der Ortseingang von Hehlingen durch die Neugestaltung der gesamten Fläche nachhaltig freundlicher und einladend wirkt“, heißt es in der Mitteilung. red