Tannen werden in Vorsfelde verschenkt

Die Organisatoren des Verkehrsvereins Vorsfelde live stellten am Ende die Bäume Propst Ulrich Lincoln (rechts, mit Norbert Steinweh von Vorsfelde live) zur Verfügung, um sie an Bedürftige zu verteilen.

Es ist Weihnachtszeit – und für viele Menschen auch die Zeit eines geschmückten Weihnachtsbaumes. Aber nicht für alle. Und so wurde die Idee geboren, auch den Bedürftigen einen Weihnachtsbaum zu ermöglichen, wie der Verkehrsverein Vorsfelde live mitteilt. Günther Graf von der Schulenburg spendete aus seinem Forst die Weihnachtsbäume für den Vorsfelder Weihnachtsmarkt. Die Organisatoren des Verkehrsvereins Vorsfelde live stellten am Ende die Bäume Propst Ulrich Lincoln (rechts, mit Norbert Steinweh von Vorsfelde live) zur Verfügung, um sie an Bedürftige zu verteilen. Lincoln zeigte sich sehr erfreut: „An der Weihnachtsfreude soll niemand sparen müssen. Es ist eine schöne Geste, an die zu denken, die jeden Euro mehrmals umdrehen müssen.“ Die Bäume können vom Propsteihof abgeholt werden, Kontakt: (05363) 73064. Die ersten Weihnachtsbäume haben schon neue Besitzer gefunden. red