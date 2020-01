Die weibliche Seite Beethovens erklingt in Vorsfelde

Beethoven fehlte nicht. Mit der Sonate E-Dur, Opus 109, ehrte die Pianistin Cewil Sedaye-Vatan am Sonntagnachmittag im Rolf-Nolting-Haus den großen Komponisten. Die junge, an der Musikhochschule Hannover studierende Pianistin stellte in einleitenden Worten das „Weibliche“ dieses Spätwerkes heraus....