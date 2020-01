Neujahrsempfang in Heiliggeist-Kirche in Wendschott

Die evangelische Kirchengemeinde St.-Petrus-Heiliggeist lud am Sonntag zum Neujahrsempfang in die Heiliggeist-Kirche in Wendschott ein. Als die Veranstaltung um 11 Uhr mit einem Gottesdienst unter dem Motto „Mit Glauben und Zweifeln: In Zuversicht in das neue Jahr“ begann, da füllten mehr als 100...