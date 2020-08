Verkehrsunfallflucht in Vorsfelde – Radfahrer schwer verletzt

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen und Beteiligte einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochmittag, 5. August, auf der Meinstraße in Vorsfelde ereignete. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand fuhr gegen 11.55 Uhr ein 80-jähriger Radfahrer aus Wolfsburg mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Meinstraße aus Richtung des Lüneburger Rings in Richtung Zum Heidgarten. In Höhe der Straße Zum Heidgarten fuhr er auf die Fahrbahn, um anschließend nach links in die Straße Zum Heidgarten abzubiegen.

Der Radfahrer verreißt den Lenker und stürzt kopfüber auf die Fahrbahn

Plötzlich wurde er von einem Auto überholt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Radfahrer verriss den Lenker und stürzte kopfüber auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste von einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Fraglich sei, ob es zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen ist

Der Autofahrer oder die Autofahrerin, der oder die den Rentner zuvor überholt hatte, setzte die Fahrt unvermindert fort. Ob es dabei zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen ist, könne derzeit nicht gesagt werden.

Da die Meinstraße und die umliegenden Geschäfte zur Mittagszeit stark frequentiert sind, hofft die Polizei darauf, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

Zuständig ist die Polizeistation Vorsfelde: (05363) 809700.

red