B 188: Autos stoßen in Vorsfelde frontal zusammen

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten und zwei leicht verletzten Verkehrsteilnehmern hat sich am Donnerstag gegen 16.55 Uhr auf der Bundesstraße 188 ereignet. Nach polizeilichem Kenntnisstand und Aussagen von Zeugen fuhr ein 66-jähriger Wolfsburger mit seinem VW Passat die Bundesstraße 188 aus Richtung Oebisfelde in Richtung Vorsfelde. Zwischen den Straßen Sudamsbreite und der Straße Zum Drömling geriet er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte hier ungebremst frontal mit dem VW Caddy einer 78-Jährigen aus Wolfsburg zusammen, die auf der Bundesstraße 188 in Richtung Oebisfelde unterwegs war.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.. Foto: Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde

Der 66-Jährige muss mit schwerem Gerät aus seinem Auto befreit werden

Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der 66 Jahre alte Fahrer des VW Passat schwer verletzt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die 74-Jährige und ihr 81 Jahre alter Beifahrer – beide aus Wolfsburg – zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden

Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg und die Freiwille Feuerwehr Vorsfelde waren mit zahlreichen Rettungskräften, zwei Notärzten und vier Rettungswagenbesatzungen vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit mindestens 15.000 Euro. Die Helmstedter Straße (B 188) war während der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zwischen den Straßen Sudamsbreite und Zum Drömling für zwei Stunden voll gesperrt.

red