Aus Klärschlamm wird in Brackstedt Strom

Fermenter und Faulturm der Kläranlage am Stahlberg in Brackstedt.

Im Klärwerk am Stahlberg in Brackstedt wurde der zweite Klärschlammfermenter in Betrieb genommen, wie die Stadt mitteilt. Ab sofort erzeugen die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) damit pro Jahr insgesamt 2,5 Millionen Kilowattstunden grünen Strom aus Abwasser. Klärschlamm könne aufgrund der verschärften Anforderungen der Düngeverordnung nur noch in geringen Mengen in der Landwirtschaft verwendet werden, die Entsorgung auf anderen Wegen sei teuer und belaste die Umwelt durch zusätzliche Transporte.

Zwei der drei Türme der Biogasanlage wurden umgebaut

Die WEB hätten nach neuen Einsatzmöglichkeiten gesucht: Im Ergebnis wurden zwei der drei Türme (Fermenter) der Biogasanlage umgebaut, um umweltfreundliche Energie aus Abwasser für den Eigenbedarf zu generieren. In den Türmen wird der Klärschlamm, der in den Reinigungsvorgängen des Klärwerks aus dem Abwasser entnommen wird, auf 39 Grad Celsius erwärmt. Dies sei die ideale Temperatur für methanbildende Bakterien. Unter Luftabschluss (anaerob) erzeugen diese Bakterien aus Kohlenstoff Methangas. Das Methangas wird dann in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) verbrannt und treibt die Motoren zur Stromerzeugung an.

2,5 Millionen Kilowattstunden Energie im Jahr werden in der Klärschlammanlage erzeugt

Klärschlamm, aus dem später Energie erzeugt wird. Foto: Stadt Wolfsburg

Insgesamt rund 2,5 Millionen Kilowattstunden Energie im Jahr werden in der Klärschlammanlage erzeugt – dies entspricht etwa dem Energiebedarf von 650 Vier-Personen-Haushalten (Durchschnittsverbrauch 4000 kWh/Jahr). Die Abwärme der BHKWs wird im Abwasserreinigungsprozess verwertet, unter anderem zur Erwärmung der Methan-Fermentertürme. „Mit der Energie, die wir durch den Klärschlamm produzieren, können wir rund 20 bis 25 Prozent des Energiebedarfs unserer Kläranlage decken“, erklärt Dr. Gerhard Meier, Vorstand der WEB. Der Klärschlamm, der nicht in der Anlage zur Energiegewinnung genutzt wird, wird getrocknet und energetisch verwertet, der getrocknete Klärschlamm weise in etwa den Brennwert von Braunkohle auf.

