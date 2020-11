Nordsteimke. In beiden Fällen seien innerhalb weniger Minuten sämtliche Zimmer auf der Suche nach Bargeld und Schmuck durchsucht worden.

Nachbarn beobachten Einbrecher in Nordsteimke auf der Flucht

Von Anwohnern beobachtet entkamen am frühen Montagabend unbekannte Täter in Nordsteimke nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Bei beiden Taten seien die Bewohner nur kurzfristig nicht zu Hause gewesen, teilt die Polizei mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei jedoch im

Anschluss ohne Erfolg verlaufen.

Im Juraring nutzen die Täter ein zum Lüften gekipptes Fenster zum Einsteigen

Den Ermittlungen nach hätten die Täter im ersten Fall im Angerring die Terrassentür des Einfamilienhauses mit Gewalt aufgebrochen. Wenig später hätten die Einbrecher im zweiten Fall im Juraring ein zum Lüften gekipptes Fenster zum Einsteigen in das Haus genutzt. In beiden Fällen seien innerhalb weniger Minuten sämtliche Zimmer auf der Suche nach Bargeld und Schmuck durchsucht worden. Die Höhe des Schadens stehe noch nicht fest.

Um 19.12 Uhr hätten Nachbarn schließlich beobachtet, wie die Täter durch den Garten flüchteten. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise unter (05361) 46460 entgegen.

red