Wendschotter werkeln dienstags gemeinsam

Wendschott. An der Fassade des Niedersachsenhauses beispielsweise gibt es immer was zu tun, ebenso wie am Gesindehaus.

Ein Termin am Dienstagvormittag? Undenkbar für Horst Bäcker. Er schüttelt den Kopf. Die Dienstage sind stets reserviert. Für die gleichnamige Gruppe nämlich, die aus einigen Wendschottern besteht. Einen festen Kern gibt es. „52 Dienstage im Jahr treffen wir uns. Und darauf freue ich mich“, betont Bäcker. Normalerweise ist das so. Derzeit sind die Arbeiten in Hinblick auf die Corona-Infektionszahlen allerdings auch in Wendschott eingeschränkt: „Aktuell haben wir die Arbeitsgruppen eingestellt und treffen uns nur noch in Zweier-Gruppe für die nötigsten Arbeiten, wie zum Beispiel zum Laubfegen“, erklärt Stefan Lorenz, der Pressesprecher des Wendschotter Dorfvereins. Die Dienstagsgruppe gehört zu dem Verein, der sich vor mehr als 23 Jahren gründete. Entstanden ist der Verein aus dem Arbeitskreis „Unser Dorf soll schöner werden“.

Die Teilnehmer sind handwerklich begabt: Sie haben als Maurer, als Schlosser gearbeitet Ansonsten aber – ohne Corona – werkeln die Männer gemeinsam – und das schon seit vielen Jahren: An der Fassade des Niedersachsenhauses beispielsweise gibt es immer was zu tun, ebenso wie am Gesindehaus, das gleich auf der anderen Straßenseite auf dem Hof Bebenroth liegt. Dieses wurde in den vergangenen Jahren aufwendig saniert. Im Mai 2012 wurde der Pachtvertrag geschlossen und gleich mit der Entrümpelung begonnen. Hier sind nun auch verschiedene Werkstätten wie die Schmiede untergebracht. Was der Gruppe natürlich zugutekommt: Die Teilnehmer sind allesamt handwerklich begabt: Sie haben als Maurer, als Schlosser gearbeitet – und sind jetzt im Ruhestand. „Es gibt immer etwas zu tun“, sagt Bernd Brehm, der sich ebenso wie seine Mitstreiter immer über neue Helfer freut, die am Dienstag zwischen 8 und 12 Uhr Zeit haben. Die Dienstagsgruppe versucht, das Beste aus der Situation zu machen Bedauerlich: In diesem Jahr fehlten auch einige Einnahmen, die der Dorfverein auf dem Bauernmarkt oder Weihnachtsmarkt beispielsweise einnimmt, um unter anderem Projekte umsetzen zu können. Doch die Dienstagsgruppe versucht, das Beste aus der Situation zu machen: Im Frühjahr hatte die Gruppe etwa begonnen, neue Bänke zu bauen. 200 Arbeitsstunden benötigten die Wendschotter für die Bänke, die nun seit dem Sommer an den Feld- und Wanderwegen in der Nähe des Rundlingsdorfs stehen. Die Bürgerstiftung hatte das Projekt bezuschusst.