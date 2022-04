Vorsfeldes Erhard Buhl legt sein 61. Sportabzeichen ab

Eine gute Bilanz: Mit 132 Sportabzeichen, die die Sportler des MTV Vorsfelde 2021 abgelegt haben, liegt die Zahl etwas über der aus dem Vorjahr (118). „Danke an die Sportabzeichenabnehmer, die ehrenamtlich wieder viele Stunden auf dem Sportplatz, in Schwimmbad und Halle sowie bei der Radfahrabnahme tätig waren“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Sportabzeichensparte Fabian Vandrey bei der Verleihung der Abzeichen.

Die jüngste erfolgreiche Teilnehmerin war Jonathan Cauers im Alter von fünf Jahren. Der älteste Absolvent des MTV mit 89 Jahren ist Erhard Buhl, der sein 61. (!) Sportabzeichen in Gold machte. 21 Jugendliche und zehn Erwachsene waren zum ersten Mal dabei. Demgegenüber standen zwölf Sportler, die schon 35-mal oder öfter die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllen konnten.

Eine Vorsfelderin wurde für ein besonderes Jubiläum geehrt

Spitzenreiter ist Erhard Buhl mit seinen 61 Sportabzeichen, gefolgt von Klaus Döring mit 49 und Christoph Cordes mit 47 erfolgreichen Abnahmen. Bei den Frauen führt Friedesinchen Leschke mit 50. Dieses rund Jubiläum wurde mit einem Blumenstrauß besonders geehrt. Es folgen Angela Cordes mit 47 und Christa Hane mit 42 Sportabzeichenprüfungen. Am Wettbewerb Familiensportabzeichen beteiligten sich 13 Familien mit 52 Teilnehmern. Dabei müssen mindestens drei Familienmitglieder, die aus mindestens zwei Generationen stammen, mitmachen.

Die Durchführung der Schwimmabnahmen 2022 im Badeland hat bereits begonnen. Die Termine sind in die Schwimmzeiten der Schwimmsparte integriert. Treffpunkt ist das Foyer des Badelands dienstags 18.45 Uhr (nicht in den Schulferien und an Feiertagen). Training und Abnahme beginnt wieder am 4. Mai ab 17.45 Uhr auf der Bezirkssportanlage „Im Eichholz“ in Vorsfelde. Die erste Walking-Abnahme ist am 16. Juni und die Radfahrprüfung am 26. Juni.

