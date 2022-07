Vorsfelde. Die Kinder der Grundschule am Drömling in Vorsfelde erliefen 4500 Euro für das Diakonische Werk. Doch das war nicht der einzige Erfolg des Tages.

Die Schüler der Grundschule am Drömling in Vorsfelde erliefen 4500 Euro für den guten Zweck.

Grundschule am Drömling Viele Laufabzeichen und viele Spenden in Vorsfelde

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Drömling in Vorsfelde wieder ihren Laufabzeichentag feiern – und an diesem wurden auch noch fleißig Spenden gesammelt.

Die 312 Kinder beider Standorte, Moorkämpe und Altstadt, versammelten sich hierfür auf dem Schulhof der Altstadtschule. Musik sowie anfeuernde Eltern und Lehrkräfte hätten für ein tolles Gemeinschaftsgefühl und einen erfolgreichen Lauf gesorgt, wie Rektor Tim Brückner erklärte. Zudem seien die Kinder bei den hohen Temperaturen mithilfe von Wasserspritzflaschen und Gartenschlauch regelmäßig erfrischt worden.

Beachtliche Spendensumme für das Diakonische Werk

In diesem Jahr stand neben den Laufabzeichen in Rot, Grün und Blau aber noch ein weiterer Aspekt im Mittelpunkt der Veranstaltung. Der Laufabzeichentag wurde zum Spendenlauf. „In diesen Tagen sind unbeschwerte Feiern schwierig. Wir alle hatten den Wunsch, mit diesem tollen sportlichen Event auch etwas Gutes zu tun. Und so haben die Eltern unserer Schule für fünf gelaufene Minuten eine bestimmte Summe gespendet. Dabei war einigen nicht klar, zu welchen Leistungen das ihre Kinder anspornt. Die allermeisten Kinder haben es geschafft, 60 Minuten durchzulaufen“, so Brückner.

Dadurch seien viele blaue Laufabzeichen zustande gekommen, aber auch eine Spendensumme von mehr als 4500 Euro. „Wir möchten mit dem Geld die Kirchenkreissozialarbeit des Diakonischen Werkes Wolfsburg unterstützen. Ihr Schulstarter-Projekt unterstützt Eltern im Sozialleistungsbezug bei der Ausstattung von Erstklässlerinnen und Erstklässlern. Ein Schulstart kostet heute schnell 400 bis 500 Euro und das kann sich längst nicht mehr jeder leisten,“ erklärte Brückner.

Die Schüler bekamen Lunchtüten zur Versorgung

Die Schulverpflegungsgesellschaft der Stadt hatte die Schülerschaft im Anschluss an den Lauf mit kleinen Lunchtüten versorgt. Nach der langen Corona-Pause sei diese gemeinsame Veranstaltung für alle Beteiligten ein echtes Highlight gewesen, heißt es abschließend.

red

