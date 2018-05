VW zeigt Studie auf Fan-Treffen

Morgen beginnt das größte GTI-Treffen der Welt in Reifnitz am Wörthersee. Im letzten Jahr waren es laut VW 7300 Autos und rund 125 000 Besucher, die das österreichische Städtchen zum Mittelpunkt der GTI-Welt machten – Zahlen dieser Größenordnung werden auch in diesem Jahr erwartet. Volkswagen wird...