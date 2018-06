VW-Chef Diess bestätigt: Es wird Schließtage geben

Wolfsburg VW informiert die Mitarbeiter auf der Betriebsversammlung. So schlimm wie befürchtet werden die Folgen der WLTP-Umstellung wohl nicht.

Nach der Betriebsversammlung am Mittwoch ist zumindest eines klar: Es wird nach dem Werksurlaub (9. bis 27. Juli) sogenannte Schließtage geben, an denen die Produktion ruht. Das teilte Konzernchef Herbert Diess mit. Wie die angepasste Regelung im Detail aussieht, ließ Diess noch offen. Auch Betriebsratschef Bernd Osterloh beließ es bei der Aussage, man fahre in der zweiten Jahreshälfte „auf Sicht“.

Diess sprach von „einigen Schließtagen nach dem Werksurlaub“. Eine andere Aussage des Top-Manager lässt indes darauf schließen, dass es nicht bis zum Jahresende zu Produktionsausfällen kommen wird. Das legt ein Worst-Case-Szenario nahe, das als Mitschrift einer Logistik-Runde im Werk kursiert (wir berichteten). Diess führte nämlich aus, dass es zwar im 3. Quartal zu Schließtagen kommen könne. Doch diese Ausfälle könnten möglicherweise schon im letzten Quartal nachgearbeitet werden.

Bis Mitte nächster Woche wollen sich Unternehmen und Betriebsrat auf die neue Fahrweise einigen. Ein wichtiger Diskussionspunkt dabei ist auch die Frage, ob die Ausfallzeiten ausschließlich über die Flexikonten der Mitarbeiter ausgeglichen werden. Das wird der Betriebsrat kaum akzeptieren. Betriebsratschef Bernd Osterloh machte unmissverständlich deutlich, dass er nun konkrete und verlässliche Auskünfte vom Vertrieb erwarte. Die Mitarbeiter bräuchten Klarheit.