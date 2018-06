Eine Liebeserklärung auf 441 Seiten

Arbeiten und Leben in Wolfsburg. Lothar Neumann hat sein „Leben mit Wolfsburg“ in einem sehr persönlichen Buch festgehalten. Die Entwicklung der einstigen Barackenstadt sei eine Erfolgsgeschichte, bilanziert der Autor.

Auf eine gewisse Art ist Lothar Neumann ein typischer Wolfsburger. Er wirkt auch mit 77 Jahren überaus vital und sportlich, er ist präsent und aufgeschlossen – ganz so, wie die nur drei Jahre ältere Stadt Wolfsburg auch gerne beschrieben wird. Neumann hat eine lange und erfolgreiche Karriere im Volkswagen-Konzern hinter sich und kennt die Stadt und das Werk, seit er mit seinen Eltern als Flüchtlingskind 1949 in die damalige Barackenstadt kam. Doch Lothar Neumann ist auch noch etwas anderes als ein typischer Wolfsburger. Der drahtige Rentner ist ein genauer, unbestechlicher und kluger Beobachter der Wolfsburger Verhältnisse. Und er hat ein sehr gutes Gedächtnis. Für seine Familie, für einige Freunde und berufliche Weggefährten hat er ein Buch geschrieben. Ein dickes Buch mit 441 Seiten inklusive Namensregister. Es heißt „Schornsteine im Nebel – ein Leben mit Wolfsburg“. Gewidmet ist es seiner Mutter, der er damit postum einen großen Wunsch erfüllt hat.

Warum kein blauer Himmel, warum Nebel über den Wolfsburger Wahrzeichen? „Es ist eine Metapher, weil ich Volkswagen wohl nie ganz verstehen werde“, sagt der ehemalige Marketing- und Vertriebsexperte. Doch wer könnte das auch schon von sich behaupten, möchte man entgegnen. Einer der großen Vorstandsvorsitzenden vielleicht, etwa der besonders mächtige Ferdinand Piëch? Mit dem hat Neumann auch mal zusammen am Tisch gesessen. Eher zufällig und natürlich rein beruflich. Dennoch liefert der selbstbewusste Mitarbeiter in seinen Memoiren eine Beschreibung des Salzburger Granden, die knapper und präziser ist als die vieler professioneller Beobachter. Beispiel gefällig? „Bei aller Ernsthaftigkeit, die er geradezu zelebrierte, war Ferdinand Piëch nie ohne Charme, und er hatte einen gebremsten Humor, der von sanfter Ironie bis zum beißenden Sarkasmus reichte.“

Bei Neumann gesellt sich zur Beobachtungsgabe die Menschenkenntnis. Und die nutzt er für viele kleine Wolfsburger Menschenminiaturen, die sich zu einem Mosaik von Werk und Stadt ergänzen. Ob Milliardär Piëch oder Turnwart Hans Bauer, der ihn 1954 zum VfL lotst – Standesunterschiede macht Neumann nicht. Mensch ist Mensch. Die liebevolle Zuneigung zu den Wegbegleitern hindert Neumann indes nicht daran, mit einer gewissen analytischen Distanz die typischen, ja fast sprichwörtlichen Wolfsburger Verhältnisse zu diagnostizieren. Ohnehin verbindet er scheinbar mühelos Biographie und Zeitgeschichte, Anekdotisches und Allgemeingültiges. Das macht seine Erinnerungen so lesenswert.

Da der Fallersleber lange für Audi, Volkswagen und Skoda tätig war und viele Auslandseinsätze (unter anderem in den USA und Nigeria) hatte, kennt Neumann die Gemengelage in dem Weltkonzern ziemlich gut. „Ich habe gerne für Volkswagen und die Tochterunternehmen gearbeitet. Gerade bei Skoda waren die Gestaltungsmöglichkeiten in den 1990er-Jahren groß und die Menschen sehr aufgeschlossen und freundlich. Deshalb freue ich mich auch sehr über die erfolgreiche Entwicklung der Tschechen“, blickt Neumann zurück. Auf diese Zeit kommt er bereits auf der ersten Seite seines Buches zurück. Er denkt dabei nämlich zugleich zurück an seine Mutter, die als gebranntes Kind der Geschichte miterlebt hatte, wie sich die Völker Europas auch nach dem Krieg noch lange unversöhnlich begegneten und wie Hass mit Hass vergolten wurde.

Wie Wolfsburg quasi im Zeitraffer zu dem wurde, was es heute ist, lässt sich anhand von Neumanns Biographie überaus unterhaltsam und aufschlussreich nachvollziehen. Für den Jungen aus Zittau waren die Gründerjahre, die in der Barackensiedlung begannen, ein einziges großes Abenteuer. „Es waren für uns Kinder und Jugendliche die persönlichen Aufbruchjahre. Die vielen Flüchtlinge hielten zusammen. Und dann ging es ja auch wirtschaftlich nach oben“, erinnert sich der Zeitzeuge. Von Streifzügen durch Bunker, Steinbrüche und die nahen Wälder bis zum Flanieren durch die breite Magistrale Porschestraße war es ein zeitlicher Katzensprung. Im Buch beschreibt Neumann das so: „Als erstes Haus unseres Wolfsburger Champs Elysees stand 1950 das von Großkopf, und dann ging es Schlag auf Schlag. Schachtweg und Kaufhof büßten quasi über Nacht ihre Vormachtstellung ein. Wer als Geschäftsmann nicht außen vor sein wollte, musste sich wohl oder übel – Miete hin, Miete her – in Richtung Porschestraße orientieren.“

In der neuen Bundesrepublik schaute man halb bewundernd, halb naserümpfend („Präriestadt“) gen Wolfsburg. Neumann und seinen Freunden war das herzlich egal. Für das Flüchtlingskind wurde die sich rasant entwickelnde Stadt am Mittellandkanal zu einem Paradies. Das Leben spielte sich zwischen Milchbar, Buchhandlung Großkopf, Haerder und wildem Badespaß im Kanal ab. Kurzum: Man genoss „die Freiheit“. Dass VW-Generaldirektor Heinrich Nordhoff beim Blick auf die im Kanal schwimmenden Jung-Bürger auf die Idee kam, der Stadt das Freibad zu schenken, gehört auch für Neumann zu den vertrauten Mythen der Pionierzeit. Das Freibad wurde schnell zum neuen Treffpunkt. Und als zu Beginn der 1960er-Jahre die ersten italienischen Gastarbeiter eintreffen, da freuten sich die jungen Leute. „Ich habe die Italiener als Belebung und Bereicherung unserer Welt empfunden. Die haben ein ganz neues Flair in unsere Stadt gebracht“, erinnert sich Neumann. In Wolfsburg konnte und durfte jeder seines Glückes Schmied sein. Für Neumann hießen die Bausteine: Oberschule, Praktika bei VW, Bundeswehr („454 Tage Dienst am Vaterland“), Studium in Braunschweig und Nürnberg und die ersten beruflichen Schritte bei NSU/Audi in Ingolstadt. Mitte der 1970er Jahre kehrt die Familie nach Wolfsburg zurück und wird für immer in Fallersleben sesshaft. Frau Neumann, eine Schwäbin, fühlte sich „von Anfang an sauwohl“. 1997 endet Neumanns Berufszeit. Zehn Jahre später schreibt er seine Erinnerungen.

„Natürlich ist Volkswagen hier der bestimmende Faktor. Das mag manch einen stören. Mich nicht. Ich freue mich, wenn ich auf der Straße von jemandem gegrüßt werde, mit dem ich vor langer Zeit bei VW zu tun hatte. Wolfsburg hat sich seit den 1950er-Jahren in großen Schritten zu einer modernen Stadt entwickelt, die inzwischen ein hohes Maß an Vielfalt bietet. Und von Anfang an hat Volkswagen jedem Mitarbeiter die Gelegenheit geboten, ein sehr ordentliches Leben zu leben. Das Unternehmen bietet sehr viele Möglichkeiten, auch international zu arbeiten und andere Länder und Kulturen kennenzulernen“, bilanziert Neumann. Auch er hat diese Möglichkeiten genutzt.

Allerdings merkt man Neumann an, dass er nicht sein ganzes Berufsleben lang im langen Schatten des Verwaltungshochhauses diente. Für die hiesige Etikette mit ihren einst sehr starren Hierarchien, den Privilegien und Diadochenkämpfen um die begehrten Top-Posten hat der weltgewandte Marketingexperte bisweilen nur noch fein dosierten Spott übrig. Und „Dieselgate“? Tja, den Abgasbetrug würde der so konziliante Mann gerne nur mit einem feinen Lächeln kommentieren. Doch der Profi in ihm kritisiert: „Da hätte man viel früher Demut zeigen und zugeben müssen: Wir haben Mist gebaut und bringen das in Ordnung. Und danach kann der Blick wieder nach vorne gehen.“ Und zum Thema neue Unternehmenskultur fällt Neumann auch noch etwas ein. Die habe sich früher, heutzutage und auch künftig um einen Kernpunkt zu drehen: die absolute Kundenorientierung. Ob Volkswagen das im Abgasskandal auch außerhalb der USA beherzigt hat, darf wohl bezweifelt werden.

Es muss wohl nicht erwähnt werden, dass Lothar Neumann den Ruhestand sehr aktiv interpretiert. Er schwimmt noch mehr als früher, spielt Skat, reist viel mit seiner Frau, lernt Fremdsprachen und, und, und. Schließlich ist er irgendwie und auf seine ganz gewisse Art eben doch ein typischer Wolfsburger geworden. Nur ein weiteres Buch wird er wohl nicht schreiben. Schade eigentlich.