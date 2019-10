Golf GTI ist auch in Japan eine Ikone

Konichiwa GTI: Die sportliche Golf-Version hat auch im fernen Japan eine Fangemeinde. Im Rahmen des Tourenwagen-Weltcups in Suzuka wurde der 290 PS-starke GTI TCR offiziell im Land der aufgehenden Sonne eingeführt. An der Rennstrecke, wo sonst regelmäßig die Formel 1 Station macht, ging in diesem...