Sara-Frenkel nimmt Preis aus Wolfsburg entgegen

Wolfsburg. Die Namenspatronin konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst an der Preisverleihung vom 8. November in Wolfsburg teilnehmen.

Die ehemalige Zwangsarbeiterin Sara Frenkel-Bass hat jetzt, kurz nach ihrem 97. Geburtstag, in Antwerpen einen besonderen Ehrenpreis in Empfang genommen: die Original-Skulptur des Sara-Frenkel-Preises. Die Skulptur wurde von Auszubildenden im Volkswagen-Werk Wolfsburg aus Holz und Metall gefertigt. Sie ist das „Urmeter“ des Sara-Frenkel-Preises für Respekt, Toleranz und Zivilcourage, der dieses Jahr erstmals an fünf Preisträger vergeben wurde (unsere Zeitung berichtete).

8. November in Wolfsburg teilnehmen. Mitarbeiter von Volkswagen-Heritage überreichten ihr die Ehrenauszeichnung der Jury jetzt zu Hause in Antwerpen.

Sara Frenkel-Bass betrachtete die schwere Skulptur mit strahlenden Augen und hielt sie fest in ihren Händen. Die 97-Jährige war sichtlich berührt: „Auf meine alten Tage freue ich mich sehr über diesen schönen Preis. Ich danke Euch.“ Mit Euch meint die aus Lublin (Polen) stammende Jüdin zum einen die jungen Generation Volkswagen: die Berufsausbildung sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung in Wolfsburg, die den Wettbewerb zum Sara-Frenkel-Preis ausgeschrieben hatten.

Zum anderen dankt Sara Frenkel-Bass Volkswagen als Unternehmen, das Mitte 1980er-Jahre damit begonnen hatte, die Geschichte der Zwangsarbeit auf dem Gelände der damaligen Volkswagenwerk GmbH wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Auf dem Werkgelände gibt es einen Gedenkstein und seit nunmehr 20 Jahren eine Erinnerungsstätte an die Zwangsarbeit als Dauerausstellung.

Sara Frenkel-Bass setzt sich seit Jahrzehnten mit großem Engagement gegen das Vergessen und für Frieden und Menschlichkeit ein. Sie berichtet jungen Menschen immer wieder, wie sie und ihre jüngere Schwester Lea als Einzige ihrer Familie die Judenverfolgung im besetzten Polen und mehr als zwei Jahre Zwangsarbeit im Deutschen Reich bei der damaligen Volkswagenwerk GmbH überlebten. Sie tarnten sich als katholische Krankenschwestern. red