Bertrandt stärkt den Standort Wolfsburg

Der Entwicklungsdienstleister Bertrandt hat in Tappenbeck, Landkreis Gifhorn, und nicht – wie fälschlicherweise von unserer Zeitung berichtet (WN vom 7. Februar) – in Flechtorf im Landkreis Helmstedt sein neues „Bertrandt Powertrain Solution Center“ (BPSC) in Betrieb genommen. Die in unserem...