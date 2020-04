Es wird noch gearbeitet im VW-Werk...

Der Blick auf die Mitarbeiterparkplätze des Volkswagen- Werkes Wolfsburg ist dieser Tage eher ungewöhnlich. Für diejenigen, die trotz des aktuellen Produktionsstillstands in verschiedenen Bereichen des Werkes arbeiten, entfällt derzeit zumindest die sonst übliche Parkplatzsuche.

Und dass das Werk auch in Zeiten von Corona nicht menschenleer ist, merkt man insbesondere dann, wenn man sich die arbeitenden Bereiche genauer anschaut. So stellen die Mitarbeiter der IT-Abteilung derzeit zusätzliche Kapazitäten für mobiles Arbeiten zur Verfügung, und die Mitarbeiter der beiden Kraftwerke sorgen dafür, dass weiterhin Strom durch die Leitungen des Werkes fließt und auch die Stadt Wolfsburg mit Fernwärme versorgt wird.

Hinzu kommen laut Mitteilung der Volkswagen AG Mitarbeiter des Werkschutzes, der Werkfeuerwehr, des Gesundheitswesens oder auch der Wasseraufbereitung und -Versorgung.

Auch in unterschiedlichen Bereichen der Fahrzeugproduktion sind vereinzelt Mitarbeiter im Einsatz, die derzeit mit wichtigen technischen Instandhaltungen oder auch vorbereitenden Maßnahmen zum Wiederanlauf des Werkes beschäftigt sind.

„Ich bin sehr froh, dass ich derzeit noch arbeiten kann und ich somit weitestgehend meinen geregelten Alltag habe, gemeinsam mit einem kleineren Team aus sechs Kollegen und einem Meister. Momentan ist das Werk wie eine große Stadt, in der kaum Menschen leben. Wir sitzen in den Teamräumen in mindestens anderthalb Meter Abstand auseinander und wünschen uns natürlich wie alle, dass Normalität einkehrt und wir ganz normal unsere Arbeit mit der gesamten Mannschaft wiederaufnehmen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir alle Regeln einhalten, auch diese Krise bewältigen werden. Mein Team und ich machen das Beste aus dieser Situation. Obwohl wir nur zu siebt sind, schaffen wir gemeinsam viel. Man merkt: So eine schwierige Situation schweißt zusammen und darauf bin sehr stolz“, sagt Rene Fleischhauer, Teamsprecher in der Montage.

Witali Albach, Unterabteilungsleiter aus der Autostadtvorbereitung, erzählt: „In der Autostadtvorbereitung läuft derzeit der Betrieb mit einem geringeren Volumen weiter. Wir setzten zudem eine Vielzahl an Maßnahmen für den Wiederanlauf um, damit die Sicherheit der Kollegen nach der Kurzarbeit sichergestellt ist. Natürlich ist die aktuelle Situation für niemanden leicht. Nichtsdestotrotz zieht das Team aus der Produktion an einem Strang, und daher bin ich auch sehr positiv gestimmt. Ich hoffe nun, dass bald wieder alle Mitarbeiter am Bord sind, gesund bleiben und wir wieder vollumfänglich Autos bauen. Schließlich hängt davon auch unser Job ab.“

Mathias Diepold, Fertigungsabschnittsleiter in der Tiguan-Fertigung, sagt: „Während der schweren Phase, die wir derzeit durchleben, stelle ich den Wiederanlauf mit einem kleinen Team für die Montagelinie 1 sicher. Insbesondere geht es darum, dass wir nach der Kurzarbeit unter anderem mit Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen die Produktion wieder aufnehmen können. Hier in den Produktionshallen, wo sonst täglich über hunderte von Mitarbeitern unsere Autos bauen, ist es nun sehr still. Das ist natürlich schwierig mit anzusehen. Daher hoffe ich, dass die Mannschaft bald wieder ihre Arbeit aufnehmen kann. Ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben und dass wir nach der Kurzarbeit weiterhin gute Autos fertigen, und die Nachfrage nach unseren Produkten bestehen bleibt. Gemeinsam gehen wir durch diese Krise, weil wir Volkswagen sind und weil wir als Mannschaft immer noch das darstellen, was Volkswagen ausmacht: Ein starkes Team!“

Andreas Bönkendorf, Mitarbeiter der Instandhaltung des Karosseriebaus in der Fertigung 2, sagt: „Ich wünsche mir, dass wir nach der Kurzarbeit problemlos mit der Produktion starten können, alle gesund bleiben und wir unsere Produktionsziele für das Jahr erreichen, sodass wir unsere Kunden wieder mit tollen Autos aus dem Volkswagen- Konzern versorgen können.“ red