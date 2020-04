Markengeschichte(n) aus dem Wolfsburger VW-Konzernarchiv

Volkswagen ist eine große Familie. Eine Gemeinschaft, ein Netzwerk, ein Miteinander von vielen Menschen, die so oder so zusammengehören. Es sind Personen und Persönlichkeiten, die auf vielfältige Weise zusammenarbeiten. Sie alle tragen zum Erfolg des Unternehmens bei und sichern dessen Zukunftsfähigkeit.

Dass karierte Sitzbezüge und bunt gestreifte Pullover füreinander bestimmt sind, beweist das Werbemotiv für den Polo der zweiten Generation. Ab 1981 bietet Volkswagen den Zweitürer mit Steilheck als zweckmäßiges und sparsames Auto an. Der neu Polo bereitet nicht nur im Fotostudio sichtbar „viel Fergnügen“. Der 3,65 Meter kurze Wagen, der von Lesern der „Auto, Motor und Sport“ im Jahr 1984 zum „besten Kleinwagen der Welt“ gewählt wird, verfügt laut Werbetext über eine funktional-komplette Ausstattung und einen variablen Gepäckraum, „der alles schluckt, was bei der Spritztour ins Grüne neben Kind und Kegel sonst noch mit muss“. Zudem bietet der neue Polo die größte Sitzraumfläche seiner Klasse. Foto: Volkswagen AG

„Wir teilen dabei nicht nur reichlich Lebenszeit, sondern bauen obendrein ganz hervorragende Fahrzeuge“, heißt es in einer Mitteilung von Volkswagen. Zugegeben: Familie ist nicht immer lustig, im dienstlichen Großen wie im privaten Kleinen! Doch wenn es wie jetzt, in dieser schwierigen Situation, darauf ankommt, rücken alle – mit dem geforderten Abstand – näher zusammen.

Dann bestimmen Zusammenhalt, Verbundenheit und Disziplin stärker noch als sonst das kollegiale, freundschaftliche und familiäre Miteinander. Volkswagen, das ist auch eine große Produktfamilie. Die Vielfalt der Fahrzeuge in Form und Farbe, für den Alltag und für den Fahrspaß, wird von Beginn an erfolgreich beworben.

Ein Blick zurück auf die im Volkswagen-Konzernarchiv überlieferten Werbeanzeigen lässt die Geschichte der Marke Volkswagen auf originelle und sympathische Weise lebendig werden und zeigt, wie

Familie im weitesten Sinn in den vergangenen 70 Jahren in den Blickpunkt der Kunden gerückt ist. Sei es nur im Text oder in Wort und Bild. Sei es in traditioneller Aufmachung oder eher hintergründig und provokativ, mit und ohne Wagen.

Schlicht gestaltet, ehrlich, geistreich und selbstironisch, mit dem für die Volkswagen Werbung typischen Augenzwinkern, wird gestern wie heute die Botschaft zu den Menschen gebracht. Die Auswahl ist nicht umfassend, soll Familie nicht erklären und kann ihre Facetten nicht ausnahmslos beleuchten. Sie lässt aber ein Lächeln zu, und das spielt in diesen Wochen zugegebenermaßen auch eine besondere Rolle. red