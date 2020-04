VW-Betriebsratschef Osterloh befürchtet fehlende Kauflust

Großer Bahnhof im Stammwerk zum Wiederanlauf der Produktion am Montag: Angesagt hat sich auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil (SPD). Er wird sich zu Beginn der Frühschicht der ersten Golf-Schicht nach fünfwöchiger Pause in Halle 54 über die Schutzkonzepte in der Produktion informieren und mit Mitarbeiter sprechen.

Begleitet wird er unter anderem von Betriebsratschef Bernd Osterloh. Der wandte sich am Freitag in einer Podcast-Botschaft auf der Plattform IG Metall bei VW an die Belegschaft. Er macht darin deutlich, dass das Unternehmen auch in den nächsten Wochen noch weit entfernt von einem Normalbetrieb operieren wird. „Ich gehe davon aus, dass die Lust der Menschen, sich ein neues Auto zu kaufen zunächst nicht sehr ausgeprägt sein wird“, glaubt Osterloh. Zudem dürfte es dauern, bis die Überkapazitäten und Lagerbestände aus der Zeit vor der Corona-Epidemie abgebaut seien. Der Absatz war bereits seit Jahresbeginn eingebrochen.

Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass die Händler wieder arbeiteten und auch die Zulassungsstellen öffneten. „Es kommt darauf an, dass wir Autos bauen und auch verkaufen und dass wir Geld mit unseren Produkten verdienen“, betont der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates.

Die reibungslose Produktion steht und fällt indes mit einem intakten Zulieferersystem. Osterloh verweist in diesem Zusammenhang auf die Partner in Italien und Spanien. Beide Länder sind besonders stark von der Corona-Epidemie betroffen. Der Volkswagen-Konzern haben in Italien und Spanien jeweils 500 Zulieferer. Aus Italien beziehe der Konzern 19.000 sogenannte Teilenummern, aus Spanien sogar 50.000.

Als Beispiel nannte Osterloh das sehr wichtige italienische Unternehmen Magneti-Marelli, das Kraftstoff-Einspritzsysteme für Verbrennungsmotoren liefert. Auf diese Teile sei Volkswagen angewiesen. Osterloh: „Ohne Motoren gibt es keine Autos.“