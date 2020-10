Der VW-Marktanteil schrumpft in Deutschland

Keinen klaren Trend bieten die Absatzzahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) für den Monat September. Das gilt auch für die der Marken des Volkswagen-Konzerns, die sehr unterschiedlich ausfallen. Insgesamt jedoch sind aus Wolfsburger Sicht die positiven Signale von Konzernchef Herbert Diess bestätigt worden. Dafür sorgte vor allem Audi. Die Ingolstädter setzten mit einem Absatzplus von 42,4 Prozent ihren Aufwärtstrend fort. Porsche kassierte hingegen im deutschen Markt mit minus 19,7 Prozent einen deutlichen Dämpfer.

Der Abgasbetrug hatte Folgen

Die Volumenmarke VW erreichte mit 1,6 Prozent ein kleines Plus – im Gegensatz zu direkten Mitbewerbern wie Opel (-27,6) und Ford (-0,8). Allerdings schrumpft der Marktanteil von VW beständig. Im September fiel er mit 16,2 Prozent deutlich geringer aus als in den Jahren zuvor. Ein Beispiel: Im Dezember 2018 lag er noch bei 18,7 Prozent. Und im September 2015, dem Jahr und Monat, in dem der Abgasbetrug bekannt wurde, lag der Anteil der Marke am deutschen Gesamtabsatz bei 20,9 Prozent. Im Dezember 2014 durften sich die Wolfsburger sogar über 21,6 Prozent freuen. Ein Rückgang von über 5 Prozent in 6 Jahren ist ein deutliches Signal.

In der Gesamtbetrachtung verlief der September 2020 positiv für die Branche. 265.227 Personenkraftwagen (Pkw) wurden in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat zeigte sich somit ein Plus von 8,4 Prozent. Die gewerblichen Zulassungen (63,9 Prozent) stiegen gegenüber dem Vergleichsmonat um 3,5 Prozent, die der Privaten (36) um 18,3 Prozent.

Kaufprämien zeigen deutlich Wirkung

Der von Kaufprämien befeuerte Absatzboom von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten hält an. Sie wiesen im Vergleich zum Vorjahresmonat teils dreistellige Zuwächse auf. 21.188 Elektro-Pkw wurden neu zugelassen (Anteil: 8 Prozent/+260,3) sowie 54.036 Hybride (20,4/+185,2), darunter 20.127 Plug-ins (7,6 /+463,5).

Mit einem Anteil von 21,2 Prozent waren die meisten Neuwagen dem Segment SUVs zuzuordnen (+9,7). Die Kompaktklasse erreichte nach einer Steigerung um 5,7 Prozent einen Anteil von 21 Prozent und war damit das zweitstärkste Segment. Das ist erfreulich für die Marke VW, denn mit Golf und Tiguan geht man in diesem Herbst mit einer attraktiven Modellpalette an den Start – darunter auch einige Hybride. Nicht im Trend liegen hingegen Vans wie der ebenfalls in Wolfsburg gebaute Touran, deren Absatz weiterhin rückläufig ist. Die genauen Zahlen für die einzelnen Modell hat das KBA noch nicht veröffentlicht.

Der CO2-Ausstoß geht deutlich zurück

Die Neuzulassung von Benzinern ging um 17,6 Prozent zurück, dennoch lag ihr Anteil mit 120.645 Neuwagen bei 45,5 Prozent. 67.901 Pkw waren mit der Kraftstoffart Diesel ausgestattet. Nach einem Rückgang von 6,4 Prozent erreichten Sie einen Anteil von 25,6 Prozent. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging im September um 13,4 Prozent zurück und lag bei 134,3 g/km, so das KBA.

Erfreulich aus Sicht des Volkswagen-Konzerns ist das Abschneiden von Skoda und Seat in der Bilanz der Importmarken. Mit einem Neuzulassungsanteil von 6,8 Prozent (+29,6) war Skoda die anteilsstärkste Importmarke in der Monatsbilanz. Trotz sehr guter Zahlen hatte VW bekanntlich Skoda-Chef Bernhard Maier im Juli durch Thomas Schäfer abgelöst. Dem Erfolg der Tschechen tat das offenbar keinen Abbruch. Die spanische Tochter Seat legte im September in Deutschland um 71,1 Prozent zu.