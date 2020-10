Der ID.4 von Volkswagen – zum Gruseln

So schlimm steht es doch gar nicht um die Elektromobilität, oder? Wenn man auf die Volkswagen-Homepage schaut, dann kann man allerdings schon das Heulen und Zähneklappern kriegen. Denn dort gibt es zum aus den USA eingeschleppten Herbst-Brauchtum einen Gruselkürbis im Look des ID.4 zum Nachbauen. Der ID.4 ist das zweite vollelektrische Modell nach dem ID.3, der ja bereits auf dem Markt ist. So richtig böse ist der Blick des Kürbiskopfes nicht. Eher schon markant durch das VW-Logo als Nasenersatz. Für Wolfsburger Vorgärten könnte der Gag also schon taugen. Wobei: Eigentlich sollten Kinder und Jugendliche in Coronazeiten auf das militante Hausieren („Süßes oder Saures“) ja besser verzichten.

Kürbisdesign im E-Look von Volkswagen Was meint der Autobauer? Der schreibt: „Halloween steht vor der Tür, und ganz gleich, ob Sie drinnen oder draußen feiern möchten – eine schöne Option, sich in Feierlaune zu versetzen, liegt in der Herausforderung zum stilvollen Kürbisschnitzen. Besorgen Sie sich also ein paar Kürbisse und schnappen Sie sich Ihr Schnitzwerkzeug, um unser Kürbisdesign im Volkswagen E-Look zum Leben zu erwecken. Unsere Vorlage zeigt das Frontdesign des neuen vollelektrischen ID.4 SUV von Volkswagen. Ein paar praktische Tipps vorab:Benutzen Sie Malerklebeband, um die Schablone an Ort und Stelle zu halten, und einen abwaschbaren Marker, um die Umrisse nachzuzeichnen. Schnitzen Sie bei beiden Schablonen zuerst die schwarz ausgeschnittenen Abschnitte. Wenn Sie diese Teile ausgeschnitten haben, lassen Sie sie an Ort und Stelle; das hilft, die Festigkeit des Kürbisses beizubehalten, während Sie andere Abschnitte wegkratzen. Abgeschabte, aber nicht vollständig durchschnittene Abschnitte sind knifflig. Beginnen Sie damit, die Umrisse der Schablone mit einem Bastelmesser leicht nachzuzeichnen. Verwenden Sie dann ein kleines Schleif- oder Linoleumschnitzwerkzeug, um die obersten Schichten der echten oder gefälschten Kürbisse zu entfernen.“ Eine leichte Übung für Menschen, die Autos bauen Für Menschen, die im Alltag immer noch hoch komplexe Volkswagen mit richtigen Motoren bauen, sollte das wohl keine all zu große Herausforderung sein.