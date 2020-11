VW-Schichtabsagen – steckt ein echtes Problem dahinter?

Die Gründe für die Absage nahezu aller Samstag-Extraschichten im November bleiben rätselhaft. Das Unternehmen kommentierte die Entscheidung auf Nachfrage so: „Wir haben immer betont, dass wir in der derzeitigen Situation sehr stark auf Sicht fahren und flexibel bei der Fahrweise sein müssen. Es ist richtig, dass wir bis Jahresende nicht alle der ursprünglich eingeplanten potenziellen Zusatzschichten benötigen werden. Alle zusätzlichen Sonntagsschichten im November finden aber wie geplant statt.“

Verband warnt vor Versorgungsknappheit

Hinter der Absage könnte eine gefährliche Entwicklung stecken, auf die jüngst der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) in einem Positionspapier aufmerksam machte. Der Verband warnt darin vor einer Versorgungsknappheit mit elektrischen Antriebskomponenten. Grund sei die Elektromobilität. Die Engpässe könnten den gesamten industriellen Anlagenbau treffen.

Hybridvarianten stehen derzeit im Mittelpunkt

Im Wolfsburger VW-Stammwerke werden jetzt auch verstärkt Hybridvarianten des Volumenmodells Golf gebaut, deren Kauf durch die Umweltprämie gefördert wird. VW muss möglichst viele dieser Modelle bauen, um die Schadstoffvorgaben der EU für die Konzernflotten erfüllen zu können. Stand jetzt drohen den Wolfsburgern hohe Geldstrafen. Eine andere Erklärung für die Schichtabsagen wären Engpässe in der Lieferkette durch die akute Erhöhung der Coronafälle in Europa. Bisher hat das Unternehmen dies aber ausgeschlossen.

Elektrobleche, Kupferlackdrähte und Magnete sind begehrt

Das Positionspapier des ZVEI bietet einen anderen Erklärungsansatz. Fakt ist, dass der Umstieg auf Elektroautos sowie die forcierte Produktion von Hybriden die Lieferketten für Rohstoffe und Teile erheblich verändert. Der Verband sieht einen generellen Konflikt heraufziehen: „Die industrielle elektrische Antriebsindustrie benötigt im Herstellungsprozess eine Vielzahl von Materialien und Bauteilen, vor allem Elektrobleche (ein veredeltes Stahlprodukt), Kupferlackdrähte, Magnete aus Seltenen Erden, moderne Leistungshalbleiter und andere Elektronikbauteile, wie sie auch die Automobilindustrie für die Umsetzung der Elektromobilität nutzt. In den kommenden Jahren wird es zu einer erhöhten Nachfrage nach elektrisch betriebenen Fahrzeugen kommen – nicht zuletzt dank der massiven politischen Unterstützung dieser Technologie.“

Megatrend schafft neue Probleme

Die Konsequenzen fasst die Studie so zusammen: „Die Megatrends Elektromobilität und Klimaneutralität werden zu einer Verknappung von Materialien und Bauteilen führen. Infolgedessen kommt es auch zu ernsthaften Versorgungsproblemen bei der elektrischen Antriebsindustrie, dem Maschinenbau, der Automobilindustrie, dem Stromnetzausbau und den erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa. Fehlen die Komponenten der Elektroindustrie, können im Extremfall die Automobilproduktion und er Maschinenbau in Deutschland stillstehen. Die Wertschöpfungsketten für die wichtigsten Exportwirtschaften wären unterbrochen.“

Das ist deutlich. Verschärft werde die Situation durch eine Abhängigkeit von Herstellern aus nur wenigen Ländern. Aus Sicht der elektrischen Antriebsindustrie im ZVEI muss dringend die Diskussion über Versorgungssicherheit mit strategisch wichtigen Materialien und Bauteilen mit Politik und allen Wirtschaftsakteuren geführt werden.

VW-Kommunikation lässt Raum für Spekulationen

Ob diese Problematik bereits aktuell in irgendeiner Form auf den Produktionsalltag in Wolfsburg durchschlägt, lässt sich nicht sagen. Die Kommunikationsstrategie von Volkswagen lässt Raum für Spekulationen in jede Richtung. Auffällig ist, dass das Unternehmen seit dem Ende der Werksferien sehr kurzfristige Personalbedarfsplanungen umsetzt. Die Fahrweise wurde aktuell nur für die Monate Oktober und November des letzten Quartals mit dem Betriebsrat abgestimmt. Für den Dezember will man separat entscheiden. Extraschichten und die befristete Einstellung von rund 300 Zeitarbeitnehmern der Autovision machten Hoffnung für den Rest des Jahres. Es wurde auch immer wieder betont, dass die Nachfrage nach dem neuen Golf und seinen Derivaten (darunter die beiden Voll-Hybride) sich stark verbessert habe. Bleibt im Umkehrschluss eigentlich nur die Vermutung, dass die Schichten jetzt wirklich wegen fehlender Teile abgesagt wurden.