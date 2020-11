Sitech baut neue Halle mit Transportbrücke für Sitze

Die Siech Sitztechnik GmbH baut am Stammsitz in Sandkamp eine neue Logistik-Halle. Baubeginn für die rund 10.000 Quadratmeter große „Halle 5“ war am Mittwoch. Der quadratische Neubau wird die Lieferkette erheblich verkürzen: Die Sitzbezüge für alle im Volkswagen-Werk Wolfsburg gebauten Fahrzeuge werden ab Spätsommer 2021 direkt am Sitech-Stammsitz gelagert und sortiert. Ein automatisches Transportsystem bringt sie dann über eine gut hundert Meter lange Brücke in der richtigen Reihenfolge zur Sitzmontage auf das südlich gelegene Werksgelände. Bis Mitte 2021 soll der Rohbau stehen. Der Eigentümer und Investor des Gebäudes, Volkswagen Immobilien, wird die Schlüssel zum Betriebsstart übergeben.

Betriebsrat sieht Stärkung der Arbeitsplätze Ingo Fleischer, Leiter des Geschäftsfelds Sitze der Volkswagen Group Components und Sprecher der Sitech-Geschäftsführung, sagte : „Ich freue mich, dass wir gerade in Zeiten großer unternehmerischer Herausforderungen eine neue Halle bauen. Sie ermöglicht mit modernster Technik, die Wertschöpfungstiefe für den Komplettsitz zu erhöhen. Das macht uns wettbewerbsfähiger und vor allem noch flexibler.“ Gesamtbetriebsratsvorsitzender Wissam Harb kommentiert: „Sitech stärkt die Arbeitsplätze in Wolfsburg. Das ist zu Corona-Zeiten und mitten in der Branchenkrise ein starkes Zeichen an die Belegschaft. Dazu kommt: Die Aufgaben, die hier in Zukunft gemeistert werden, sind ein immens wichtiger Schritt Richtung Systemlieferant.“ Meno Requardt, Sprecher der VWI-Geschäftsführung, ergänzte: „Als Immobiliendienstleister und -investor stellen wir im Konzern bedarfsgerecht Gewerbeobjekte und -flächen bereit.“ Weniger LKW-Verkehr für den Ortsteil Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo freut sich über einen weiteren Aspekt: „Weniger LKW-Verkehr bedeutet deutlich mehr Ruhe und weniger Emissionen für unseren Ortsteil. Ein guter Tag für Sitech, ein guter Tag für Sandkamp.“ Die Uferschwalben sollen nach Nordsteimke umziehen Mit dem Betrieb der Halle werden die LKW-Fahrten mit Sitzbezügen vom Industriegebiet Vogelsang nach Sandkamp entfallen. Als Maßnahme für den Tierschutz ist bereits im März 2020 in Nordsteimke ein neues, dauerhaftes Nistrevier für die Uferschwalbe angelegt worden. Diese Vogelart hatte zuvor auf dem Gelände der heutigen Baustelle genistet. Aufgrund der Verwendung von nachhaltigen Materialien und der Umsetzung von ökologischen Maßnahmen erfülle das neue Gebäude den von Volkswagen Immobilien entwickelten „Blue Building Standard“. Zusätzlich wird das Gebäude den Kriterien des „DGNB Gold“-Standard (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) gerecht. Dazu drei Beispiele: Die komplette Dachfläche, rund 9.400 qm, ist begrünt. Dach und Wände sind gut 40 Prozent dicker als gesetzlich vorgeschrieben. In Kombination mit dreifach verglasten Fenstern ergibt das insgesamt zwanzig Prozent mehr Wärmeschutz als bei Referenzgebäuden. Und die Fensterfläche wird insgesamt doppelt so groß wie gesetzlich vorgegeben. So kommt viel Tageslicht in die Hallen.

red