VW diskutiert nun auch über die Extra-Sonntagsschichten

Der Herbst bescherte Volkswagen ein erfreuliches Zwischenhoch. Es lag indes nicht stabil über Wolfsburg und dem Rest des Volkswagen-Reiches. Jetzt wird es nämlich schon wieder ungemütlicher. Corona in erster Linie, aber auch hausgemachte Fehler haben tiefschwarze Bremsspuren hinterlassen. Derweil wird auch schon diskutiert, ob nach den Samstag-Extraschichten auch die zusätzlich vereinbarten Sonntag-Nachtschichten im Novemberwegfallen werden. Fazit: Nix ist derzeit fix bei VW.

Ein renditestarkes Modell muss her

Konzentriert man sich auf das Stammwerk wird immer deutlicher, dass es ohne ein neues Modell nicht mehr gehen wird. Eine Vorentscheidung könnte bereits am Freitag im Verlauf der Planungsrunde fallen. Wichtig ist, dass es ein renditestarkes und damit teureres Modell wird. Denn die Fixkosten sind in Wolfsburg im internen Vergleich wohl immer noch zu hoch.

Das Finanzergebnis ist eingebrochen

VW-Markenchef Ralf Brandstätter hat jetzt auf der Unternehmensplattform „360 Grad“ die vorgezogene Bilanz eines schwierigen Jahres gezogen. Sie fällt durchwachsen aus. Er weist zwar darauf hin, dass die Marke sich gut auf Corona eingestellt habe. „Dennoch hat die bisherige Hochphase der Pandemie im Sommer tiefe Spuren hinterlassen. Wir konnten über Wochen weder Autos produzieren noch verkaufen. In der Zeit von Januar bis September haben wir im Vergleich zum Vorjahr fast 19 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert. In der Folge ist auch unser Finanzergebnis eingebrochen. Der Umsatz sank um 16 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr haben wir so einen Verlust von 1,5 Milliarden Euro verbuchen müssen“, analysierte der Manager.

Licht am Ende des Tunnels

Brandstätters Ausblick fällt hingegen schon etwas positiver aus. „Die internationalen Automobilmärkte haben zuletzt wieder an Fahrt aufgenommen. Unsere Auftragseingänge haben sich gut entwickelt. Wir haben beispielsweise für den Golf im September so viele Bestellungen erhalten wie seit 2009 nicht mehr. Jetzt sind ja auch endlich die emotionalen Derivate der Golf-Familie verfügbar. Und auch der ID.3 und ID.4 sind gut gestartet. Wir sehen also einen kleinen Lichtschein am Ende des Tunnels, aber das aktuelle Infektionsgeschehen zeigt, wie instabil die Situation ist. Die rasant steigenden Fallzahlen betrachte ich mit Sorge. Es ist nicht auszuschließen, dass es in wichtigen Märkten wieder zu Lockdowns kommt. Gesundheitsschutz und Kostendisziplin haben weiterhin höchste Priorität. Und wir müssen insgesamt deutlichrobuster werden.“

Brandstätter: Viele Wettbewerber machen es besser

Zwar haben die volumenstarken Modelle der Marke trotz der Absatzeinbrüche ihre Marktanteile teilweise sogar noch gesteigert. Doch das beruhigt Brandstätter nicht nachhaltig. „Volkswagen hat sich bisher nicht schlecht geschlagen, aber viele Wettbewerber bewältigen die aktuelle Situation ein ganzes Stück besser als wir. Da können wir also noch besser werden“, verlangt der Vorstandsvorsitzende der Kernmarke. Eine offene Baustelle blieben etwa die Regionen Süd- und Nordamerika, wo die Marke „endlich profitabel“ werden müsse. Doch auch für übrigen Märkte bleibt es bei den alten Forderungen: „Wir müssen unsere Fixkosten weiter senken. Auch deshalb ist das aktuelle LevelFreeze (Einfrieren des Ist-Personalstandes) beim Personalaufbau im indirekten Bereich so wichtig. Wir müssen auch unsere Produktivität steigern. Denn Volkswagen verkauft seine Produkte weltweit und muss sich gegen den Wettbewerb behaupten. Hohe Produktivität sichert den Absatz und macht die Arbeitsplätze in unserem Unternehmen zukunftssicher. Und dann müssen wir natürlich die Margen im Auge behalten. Volumen hilft uns nicht,wenn wir damit kein Geld verdienen. Jedes Auto, das wir bauen, muss einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Wenn wir in diesen Punkten gemeinsam Fortschritte machen, wird Volkswagen nicht nur krisenfester, sondern auch deutlich zukunftssicherer“, rechnet Brandstätter vor.

Einbruch der Produktion um 35 Prozent

Im Wolfsburger Stammwerk sank die Produktion in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um fast 35 Prozent. Das Jahresprogramm wurde ja bereits frühzeitig zusammengestrichen und ist weit, weit entfernt von der Stückzahl guter Jahre. Liefen vor einigen Jahren noch 800.000 plus X Autos von den Bändern des Stammwerkes, so dürften es 2020 trotz des Zwischenspurts wohl mit viel Glück allenfalls 600.000 Einheiten werden.

VW schweigt zu den Gründen

Alle in Wolfsburg gebauten Modelle zeigen starke Absatz-Schwankungen. Das bedingt auch eine unsichere Personal- und Produktionsplanung. VW sagte bereits die Samstag-Extraschichten wieder ab. Ob die verbliebenen Sonntag-Nachtschichten im November tatsächlich stattfinden, wird derzeit diskutiert. Offiziell ist immer noch nicht klar, weshalb die Sonderschichten nach und nach abgesagt werden. Ist es ein Engpass bei Hybridbatterien? Oder flacht die Nachfrage nun wieder rapide ab? VW schweigt dazu. Die Kaufprämie, in deren Genuss auch die Käufer der beiden Hybridmodelle des Golf kommen, hatte maßgeblich für das Zwischenhoch gesorgt. VW braucht diese Einheiten auch, um die EU-Normen für dieses Jahr doch noch einzuhalten.