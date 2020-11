Das ist das neue Modell für das VW-Werk Wolfsburg

Das ist ein dickes Ding für Wolfsburg. Im Verlauf der gestrigen Planungsrunde wurde beschlossen, dass im Stammwerk künftig ein großes, siebensitziges SUV gebaut wird. Es orientiert sich an dem chinesischen Modell Tayron. Der Name soll eine Kombination der englischen Begriffe Tiger und Iron sein. Das Modell ist ein sogenanntes Mid-Size SUV.

Es fließen Milliarden in die Produktion

Der Betriebsrat informierte die Belegschaften mit einem Extrablatt der „Mitbestimmen“ über die Ergebnisse der Planungsrunde. In den Standort Wolfsburg steckt Volkswagen in den Jahren 2021 bis 2025 mehr als drei Milliarden Euro alleine an Sachinvestitionen. Die Mittel fließen sowohl in die Fahrzeugproduktion als auch in die Technische Entwicklung, Zentralstellen von Marke und Konzern und in Wolfsburger Tochtergesellschaften.

Das neue Modell wird in der Fertigung 2 gebaut

Für die Produktion in Wolfsburg sind 1,45 Milliarden Euro veranschlagt. Sie fließen auch in die Golf-Familie, die seit Ende 2020 komplett gebündelt im Stammwerk von den Bändern läuft. Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen ist die Produktion des Tiguan-Nachfolgers. Außerdem erhält das Stammwerk den Zuschlag zur Produktion eines großen, siebensitzigen SUVs, der in der Fertigung 2 hergestellt werden soll. Das Modell soll sich am Tayron orientieren, der zurzeit in China produziert wird.

Auch Braunschweig und Salzgitter profitieren

In der Gelenkwellenfertigung stehen die Ersatzinvestitionen für die ausgelaufene Produktion der Stahlräder an. In Halle 11 sollen dazu sechs Produktionsstraßen für Teile der Gelenkwelle entstehen. In den Wolfsburger Zentralbereichen stehen Ausgaben von fast 700 Millionen Euro an. Dabei geht es um SAP4Hana, den Kraftwerksumbau, die Aufwertung der Autostadt und mehr. Das neue Modell soll dabei helfen, die Auslastung des Stammwerkes zu verbessern. Davon profitieren laut Betriebsrat auch die Werke Kassel, Salzgitter und Braunschweig, die wichtige Teile für dieses Auto liefern werden. Für Wolfsburg sei bereits jetzt den Einstieg in die E-Mobilität festgehalten worden – die Planungsrunde im nächsten Jahr werde dann konkrete Ergebnisse liefern.

„Ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht erschrecken lassen“

„Volkswagen investiert also auch in den nächsten Jahren wieder gewaltige Summen in Fabriken, Produkte, Dienstleistungen und Forschung. Zusammen mit dem Wissen, dem Fleiß, der Kreativität von 670.000 Beschäftigten weltweit sind wir damit gut vorbereitet auf die Herausforderungen, die kommen: Schärfere Emissionsregeln, Tesla vor der eigenen Haustür, chinesische OEMs drängen nach Europa, um nur einige Themen zu nennen. Die Planungsrunde 69 ist aber ein klares Zeichen dafür, dass wir uns davon nicht erschrecken lassen, sondern an die Stärke von VW und damit auch an unsere Stärke als Belegschaft glauben“, schreibt der Betriebsrat.

Das neue Auto sichert Beschäftigung

Volkswagen gab zu der Entscheidung folgende Pressemitteilung heraus: Neben der Golf-Familie und den SUVs wie den Tiguan und Seat Tarraco, wird der Standort Wolfsburg künftig einen weiteren SUV für den europäischen Markt bauen. Das gab der Konzern nach der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats bekannt. Eingeplant ist der SUV für 2024 für den Fertigungsbereich 2. Positive Worte dazu gab es von Produktionsvorstand Christian Vollmer: „Wir bringen ein weiteres sehr attraktives Modell nach Wolfsburg. Das zusätzliche Volumen erhöht die Auslastung am Standort und sichert die Beschäftigung. Die Synergien mit dem Tiguan helfen zudem bei der Wirtschaftlichkeit – wenngleich wir die Fabrikkosten noch weiter senken müssen. Die Entscheidung für ein zusätzliches SUV im Werk Wolfsburg zeigt, dass Volkswagen großes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Wolfsburger Belegschaft hat. Die Kolleginnen und Kollegen der Fertigung 2 beweisen mit dem Tiguan und dem Tarraco seit Jahren, dass sie hochwertige SUVs in Top-Qualität fertigen. Mit der Entscheidung sichert das Unternehmen die Beschäftigung in der Fertigung 2.“

„Wir werden noch lange Verbrenner- und Hybridfahrzeuge bauen“

Werkleiter Stefan Loth kommentierte: „Wir freuen uns auf ein weiteres starkes Fahrzeugmodell für das Werk Wolfsburg. Seit 2007 fertigen wir SUVs am Standort und haben uns viel Kompetenz in diesem Segment aufgebaut. Wir können am Standort in einer hohen Stückzahl und zeitgleich mit einer großen Variantenvielfalt flexibel produzieren. Der neue SUV erhöht unser Produktionsvolumen und schafft gleichzeitig Beschäftigungssicherung. Wolfsburg ist aktuell das Kompetenzwerk für Verbrenner- und Hybridfahrzeuge, die wir noch viele Jahre bauen werden.“