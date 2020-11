VW bringt den Hirsch auf den Teller

Die Fleischerei von Volkswagen zeigt sich innovativ: Zum ersten Mal wird dort jetzt eine Wildbratwurst hergestellt. „Die neue Wildbratwurst besteht zur Hälfte aus Hirschfleisch und hat darum ein schönes Wildaroma. Das passt perfekt in den Herbst“, sagt der Leiter der Fleischerei Tobias Gent, der das Produkt zusammen mit seinem Kollegen Francesco Lo Presti in Abstimmung mit der Leitung der Gastronomie entwickelt hat.

Jetzt kommt die Wurst in die Restaurants

Das Angebot steht, jetzt kommt es auf die Nachfrage an. Die Fleischerei hat zunächst 300 Kilogramm davon hergestellt. „Im Werksverkauf in Wolfsburg war die Wildbratwurst schon gut nachgefragt. Nun kommt die Wurst auch auf den Speiseplan in einigen großen Betriebsrestaurants. Wenn sie dort bei den Kolleginnen und Kollegen gut ankommt, können wir sie regelmäßig herstellen und ins Programm nehmen“, sagt Gent.