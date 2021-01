Der Schatten von Teslas Gigafactory liegt über dem VW-Stammwerk

Es ist ein Stotterstart ins neue Jahr, der die Geduld aller VW-Mitarbeiter/innen einmal mehr strapaziert. Bis auf die Teams an der Tiguan-Linie, die wie geplant bereits wieder seit dem 4. Januar arbeiten, bleiben sie wohl oder übel im Stand-by-Modus und können nur darauf hoffen, dass irgendwann in den nächsten Monaten eine planbare Normalität Einzug hält in ihr Arbeitsleben.

Das vergangene Jahr schloss die Marke VW in Deutschland mit einem Absatzminus von 21,3 Prozent ab. Der Marktanteil bei den Neuzulassungen liegt aber weiterhin bei stabilen 18 Prozent. Tendenziell haben die Benziner- und Dieselfahrzeuge in der Gunst der Käuferinnen und Käufer verloren und die Elektrofahrzeuge und Hybride dank der Kaufprämien deutlich gewonnen, wie aus dem Jahresbericht des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht.

In Emden wird über Kurzarbeit spekuliert

Der Golf 8 in der Produktion. Foto: Volkswagen

Es gibt weiterhin viele Faktoren, die einen negativen Einfluss auf die Produktion haben könnten. Neben der Coronapandemie ist es vor allem der Versorgungsengpass mit Halbleitern, der Sorgen bereitet. Im VW-Werk Emden wird deshalb auch schon über eine erneute Kurzarbeit spekuliert. Volkswagen geht derzeit aber weiter davon aus, dass alle Bänder im Wolfsburger Stammwerk ab dem 18. Januar wieder laufen. In den Führungsetagen ist man allerdings darauf vorbereitet, flexibel auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren.

Vorerst gilt das Prinzip Hoffnung unter radikal veränderten Vorzeichen. So ist Volumen an sich eine Kategorie von gestern. Die Zeiten beeindruckender Produktionszahlen sind wohl für immer vorbei am Mittellandkanal. Man wird eine neue Normalität finden müssen in Wolfsburg. Zu der gehört die Verlagerung des Produktionsschwerpunktes hin zu Hybrid- und später dann zu reinen Elektromodellen. Das ist nicht nur dem unternehmerischen Strategiewechsel nach Dieselgate geschuldet, sondern auch der unumstößlichen Vorgabe, die VW-Flotten fit zu machen für die Einhaltung immer strengerer CO2-Vorgaben.

"Aeroliner" als Herausforderung für neuen VW-Standortleiter

Dank der Hybridisierung von Volumenmodellen wie Golf (Golf GTE, Golf e-Hybrid) und Tiguan und dem Start der Elektrofamilie ID. ist die Kernmarke derzeit so etwas wie der Musterschüler, wenn es um die Senkung des Flottenausstoßes klimaschädlicher Abgase im Konzern geht. Bereits im Vorjahr gelang es der Kernmarke, die von der EU vorgegeben Ziele einzuhalten. Das lag einerseits sicherlich auch am coronabedingten Absatzrückgang. Andererseits aber eben auch an der wachsenden Zahl produzierter Hybride und der Stromer aus Zwickau. Dieser Trend wird sich fortsetzen und in dieses Anforderungsraster muss sich mittelfristig auch die bisherige Verbrenner-Hochburg Wolfsburg einfügen.

Dr. Rainer Fessel hat das Seat-Werk in Martorell geleitet. Foto: Seat

Für den neuen Standortleiter Rainer Fessel ist die Arbeit keinesfalls einfacher geworden. Bis zur Einführung des batterieelektrischen neuen Modells mit dem Arbeitstitel Aeroliner in vier bis fünf Jahren muss der Manager das dürftige Jahresproduktionsvolumen von zuletzt rund 500.000 Einheiten auf jeden Fall steigern, dabei aber auch zugleich weitere Effizienzen heben und mit dem vorhandenen und perspektivisch sogar noch weniger Personal auskommen. Ob Wolfsburg aber jemals wieder auf ein als auskömmlich für Jobs erachtetes Jahresvolumen von bis zu 700.000 Fahrzeugen kommen kann und soll, ist derzeit mehr als fraglich. Stattdessen sollen teurere Modelle, wie etwa die großzügig von Staat und Unternehmen geförderten Hybride und Stromer, verkauft werden.

Werden bald auch Batterien knapp?

Der Plan ist stimmig, doch das wirtschaftliche Umfeld dürfte sehr schwierig bleiben. Zu groß sind die Spreizungen in der Nachfrage, die weiter bestehenden Unsicherheiten durch Corona und der gravierende Mangel an wichtigen elektronischen Bauteilen. Gerade der letzte Punkt ist ein weiterer schwerer Schlag ins Kontor. Und es könnte noch schlimmer kommen, denn am Weltmarkt werden auch Batterien auf Grund der steigenden Nachfrage nach Elektroautos zum raren Gut. Es droht ein Teufelskreis, der vor allem die Produktion im ersten Quartal massiv beeinträchtigen könnte.

Derzeit ist das nach Angaben des Unternehmens in Wolfsburg noch nicht der Fall. Als größtes Fahrzeugwerk der Marke würde der Standort aber besonders unter diesen schlechten Vorzeichen leiden. Das hat auch der neue VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer in einem Interview mit dem Handelsblatt deutlich gemacht. Der Manager hofft auf Besserung im zweiten Quartal des neuen Jahres, schränkt aber zugleich ein: „Doch niemand kann mit absoluter Sicherheit vorhersagen, dass wir dann eine völlige Normalisierung der Lage haben werden.“ Das hört sich nicht gut an und setzt den Standort Wolfsburg zusätzlich unter Druck. Denn für die Produktion des künftigen Elektromodells muss die Fabrik umgebaut werden.

Volkswagen-Stammwerk ein Relikt aus alten Zeiten

Das Stammwerk ist – vor allem in den Augen von Konzernchef Herbert Diess – ein Relikt aus einem zu Ende gehenden Industriezeitalter alten Zuschnitts. Für den strammen Sanierer und Transformierer ist das altehrwürdige Werk zugleich das Symbol für das alte Volkswagen, das sich wegen betonharter Strukturen jeder konsequenten Erneuerung widersetze. Seine Kritik hat er aktuell erneuert und dabei wiederum auf globale Softwareriesen und den E-Auto-Hersteller Tesla verwiesen, die allesamt viel schneller agieren könnten.

Als künftiger Goldstandard der Automobilproduktion gilt vielen ja bereits vor der Fertigstellung das Tesla-Werk in Gründheide bei Berlin. Wolfsburg muss sich also künftig am Gigafactory-Maßstab messen lassen. Das ist eine enorme Herausforderung, weshalb auch Konzern-Betriebsratschef Bernd Osterloh jetzt einmal mehr verschlankte Prozesse forderte. Bis es so weit ist, beschäftigt sich auch der neue Chef Rainer Fessel mit ganz praktischen Fragen. Er bezieht gerade sein neues Büro und bereitet sich auf seinen herausfordernden Job vor.