„Kulturbruch“ bei MAN – und Bernd Osterloh schweigt

Der einst so schnell zornige Bernd Osterloh schweigt als Manager zu den Vorgängen bei MAN. Das Tochterunternehmen des Volkswagen-Konzerns will künftig weniger Azubis einstellen und ihre Übernahme nicht mehr garantieren. „Kulturbruch“ nennt das die Arbeitnehmervertretung.

Schon mal wieder was von Bernd Osterloh gehört? Der einst so wortgewaltige Betriebsratschef von Volkswagen schweigt in seiner neuen Funktion als Personalmanager der Truck-Holding Traton. Dabei geht es gerade bei der Lkw- und Bus-Tochter MAN hoch her. Nach einem Effizienzprogramm, in dessen Gefolge zunächst das Werk im österreichischen Steyr vor der Schließung stand (inzwischen wurde es verkauft) sorgt MAN nun mit Ankündigung für Zoff, dass die Zahl der Auszubildenden reduziert werden soll und die garantierte Übernahme gestrichen wird. Nicht nur bei MAN in Salzgitter regt sich dagegen Widerstand. Bis Ende nächsten Jahres sollen in Deutschland insgesamt 3.500 wegfallen.

„Das haben die Auszubildenden nicht verdient“

Aus Perspektive der Mitbestimmung sei die Attacke auf die Azubi-Regelung nicht hinnehmbar, so der Betriebsrat. Saki Stimoniaris, Konzernbetriebsratsvorsitzender der MAN Truck & Bus SE und TRATON SE, kommentierte das auf Anfrage unserer Zeitung so: „Das Unternehmen hat die Gesamtbetriebsvereinbarung Ausbildung gekündigt. Das ist für uns ein noch nie dagewesener Kulturbruch: In keiner Situation unserer Geschichte hat es bisher so einen Vorgang gegeben. Das Unternehmen hat jungen Menschen versprochen, dass sie bei unserer MAN eine Zukunft haben. Dieser Verpflichtung muss die MAN nachkommen. Wir fordern das Unternehmen auf, nicht wortbrüchig zu werden und diese Entscheidung schnellstmöglich wieder rückgängig zu machen. Das haben unsere Auszubildenden nicht verdient. Der Gesamtbetriebsrat und die IG Metall werden alle Möglichkeiten nutzen, um unseren Auszubildenden den Rücken zu stärken – auch rechtliche. Wir bedauern es sehr, dass es so weit kommen musste.“

Noch kritisiert niemand Osterloh öffentlich

Osterloh ist als Group-Manager zwar nicht in direkter Verantwortung. Aber das macht die Sache für ihn nicht angenehmer. Als Gewerkschafter und Ex-Betriebsratschef einen „Kulturbruch“ an jungen Menschen mitverantworten zu müssen, ist schon ein starkes Stück. Noch allerdings hebt sich kein Finger in Gewerkschaft oder Betriebsrat, der direkt auf Osterloh zeigen würde. Auf Unternehmensseite weiß man hingegen ziemlich genau, weshalb man Osterloh auf den hoch dotierten Posten geholt hat. Der Aufsichtsrat sei überzeugt, dass Osterloh mit „seiner jahrzehntelangen Erfahrung im VW-Konzern“ die beste Besetzung sei, schrieb die Süddeutsche Zeitung. Das Lob bezieht sich wohl darauf, dass Osterloh als Betriebsratschef natürlich auch immer das wirtschaftliche Wohlergehen des Konzerns im Auge hatte. Doch genau so klar ist, dass er in seiner früheren Funktion bei der jetzigen MAN-Entscheidung in Sachen Azubis einen seiner unvergleichlichen Wutanfälle bekommen hätte. Hochrangige Manager hätten danach gezittert. Jetzt ist er selber einer von ihnen.

