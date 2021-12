VW streicht bis zum Fest weitere Produktionstage

Wolfsburg. Am Mangel an Bauteilen wird sich auch im nächsten Jahr nichts gravierend ändern, teilte das Unternehmen jetzt mit.

Volkswagen muss bis zum Weihnachtsfest weitere Arbeitstage wegen fehlender Teile streichen. In der Fertigung 1 ruht die Produktion am nächsten Freitag an beiden Fertigungslinien und allen Schichten. In der Fertigung 2 gilt nun auch am 10., 13. und 17. Dezember Kurzarbeit. Da auch zu Jahresbeginn erneut Kurzarbeit vereinbart wurde, stellt sich die Frage, wie es im neuen Jahr weitergeht. Dazu hat sich das Unternehmen nun geäußert.

VW erwartet für das nächste Jahr nur eine „leichte Verbesserung“

In einer Mitteilung heißt es dazu: „Der Volkswagen-Konzern setzt im Jahr 2022 auf eine sukzessive Erholung der Halbleiterversorgung und geht davon aus, die Produktion von Fahrzeugen in den Autofabriken im Jahresverlauf gegenüber 2021 zu stabilisieren. „Im Gesamtjahr erwarten wir gegenüber 2021 eine leichte Verbesserung in der Halbleiterversorgung“, so Einkaufsvorstand Murat Aksel. Nach seiner Einschätzung werde aber mindestens das 1. Halbjahr aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe der Chipindustrie sehr volatil und anspruchsvoll bleiben. Der Volkswagen-Konzern setze weiterhin alles daran, die Auswirkungen der strukturellen Unterversorgung mit Halbleitern auf die Produktion zu minimieren und beteilige sich aktiv im Zusammenschluss mit Halbleiterherstellern und Lieferanten an einer Verbesserung der Versorgungssituation. Im ablaufenden Jahr hatten viele Werke weltweit aufgrund der Zulieferengpässe ihre Produktion teilweise stoppen oder deutlich reduzieren müssen. Nach wie vor gebe es aufgrund der Corona-Pandemie große Risiken - etwa durch die Ausbreitung der Variante Omikron – , die die Situation negativ beeinflussen könnten.

Task Force steuert die Beschaffung und Verteilung

Der Konzern, so Volkswagen, habe als erster Autohersteller bereits vor einem Jahr öffentlich über die Risiken des Chipmangels informiert. Massive Ausfälle in der Halbleiterindustrie führten weltweit zu Engpässen, zumal gleichzeitig die Nachfrage –etwa bei Herstellern von Telekommunikation oder Computern – stark angestiegen ist. Folge sind seitdem branchenweit Anpassungen der Autoproduktion, auch die Marken des Volkswagen-Konzerns sind davon betroffen. Beim Konzern ist seit einem Jahr eine speziell eingerichtete Halbleiter-Task Force im Einsatz. Durch ihre Arbeit konnten nach Unternehmensangaben bereits mehrere Millionen an zusätzlichen Halbleitern dem Produktionsnetzwerk des Konzerns zur Verfügung gestellt werden. Durch den engen Schulterschluss von Einkauf, Logistik, Entwicklung und Produktion mit der Chipindustrie wurden zudem Alternativen für die Bestückung von Bauteilen gefunden. Das Kundeninteresse an den Fahrzeugen des Konzerns sei insgesamt weiterhin sehr groß. „Der Konzern unternimmt alle Anstrengungen, um Lieferverzögerungen für seine Kunden zu minimieren und sie, zum Beispiel durch Laufzeitverlängerungen bei Leasingverträgen, mobil zu halten“, heißt es abschließend in der MItteilung.

