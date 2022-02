Volkswagen zahlt Mitarbeitern bis zu 500 Euro Corona-Bonus

Wolfsburg. Der Betriebsrat unter Daniela Cavallo hatte sich in den vergangenen Wochen dafür eingesetzt. Die Beihilfe kommt Ende Februar auf die Konten.

Die Volkswagen AG zahlt ihrer Belegschaft im Februar bis zu 500 Euro Corona-Beihilfe. Das gab sie am Dienstag bekannt. „Nach Gesprächen mit den Betriebsrat“ habe man beschlossen, den Beschäftigten an den deutschen Standorten erneut einen Corona-Bonus zu zahlen. Volkswagen wolle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren „großen Einsatz“ in den vergangenen Monaten „unter erschwerten Rahmenbedingungen“ danken.

Das bedeutet: Der einmalige Bonus – bis zu 500 Euro – wird Ende Februar mit dem monatlichen Entgelt ausgezahlt. Die Sonderzahlung ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Heißt: Brutto gleich netto, sie kommt in voller Höhe bei den Beschäftigten an. Auszubildende, Dual-Studierende und Doktoranden erhalten bis zu 300 Euro.

Das sagt Daniela Cavallo zu der Corona-Bonus-Entscheidung von Volkswagen

Der VW-Betriebsrat hatte in den vergangenen Wochen auf einen zweiten Corona-Bonus gedrückt. So sagt die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo nun: „Mit der Corona-Beihilfe ist uns in schwierigen Zeiten noch einmal ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung gelungen. Wir Betriebsratsvorsitzende der Standorte haben in unseren Gesprächen für die Prämie klargemacht: Auf unsere Belegschaft ist immer Verlass.“ Dabei seien die Belastungen enorm gewesen: „Industriearbeit unter erschwerten Pandemie-Bedingungen, immer wieder Kurzarbeit, entfallene Schichtzuschläge, der Spagat im Homeoffice mit Homeschooling und Kinderbetreuung – das sind nur ein paar Beispiele.“

Unabhängig von der Corona-Beihilfe seien Betriebsrat und Konzern weiter in Gesprächen zur Erfolgsbeteiligung, also zum aktuellen Tarifbonus. Cavallo: „Es wird schwierig, über die Abschlagszahlung aus November hinaus noch etwas zu erreichen. Aber wir kämpfen natürlich weiter um dieses wichtige Thema!“

Volkswagen zahlte bereits im Juni 2021 den ersten Bonus

Auch Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian betonte: „Die Pandemie hat unserer Belegschaft in den vergangenen Monaten viel abverlangt – ob bei der Arbeit in unseren Werken oder in mobiler Arbeit. Die gezeigte Flexibilität und der unermüdliche Einsatz unserer Mannschaft sind eine außerordentliche Leistung, die wir entsprechend anerkennen möchten. Dafür steht die erneute Corona-Beihilfe.“

Volkswagen hatte bereits im Juni 2021 eine Corona-Beihilfe in Höhe von bis zu 1000 Euro für die Monate März 2020 bis Juni 2021 ausgezahlt. Die erneute Sonderzahlung wird nun rückwirkend für die Zeit danach ausgezahlt. Möglich ist das dank der Corona-Wirtschaftshilfen der Bundesregierung, wonach Arbeitgeber insgesamt bis zu 1500 Euro steuer- und abgabenfreie Corona-Beihilfe an ihre Beschäftigten zahlen können. „Volkswagen schöpft damit die Höchstsumme aus“, so das Unternehmen.

