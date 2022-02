Dieselgate vor Gericht – bei Käuferklagen ist kein Ende in Sicht

Für nicht wenige ist der Super Bowl, das Finale der amerikanischen National Football League (NFL), das größte Sportereignis der Welt. Allein in den USA verfolgen 100 Millionen Zuschauer das Spiel. Am Game Day in Los Angeles klingelte wieder die Kasse. Die einen Quellen schreiben von 6,5 Millionen, andere sogar von bis zu 7 Millionen US-Dollar, die ein 30-Sekunden-Werbespot beim US-Sender NBC kostete. Vor dem Millionenpublikum setzte der hierzulande vergleichsweise unbekannte E-Autohersteller Polestar in einem Spot sein aktuelles Modell 2.0 in Szene und teilte dabei kräftig gegen Tesla und Volkswagen aus.

Lesen Sie mehr zum Super Bowl

Polestar wurde 2017 gegründet und ist ein schwedisch-chinesisches Joint-Venture der Automobilhersteller Volvo und Geely. Prominenter Investor ist Hollywoodstar Leonardo DiCaprio. Ein Börsengang wird vorbereitet. Vergangenes Jahr wurden weltweit 29.000 Fahrzeuge ausgeliefert, davon 2600 in Deutschland. Die in China gefertigte Limousine „Polestar 2“ (Preis: ab 35.930 Euro) wird seit 2020 produziert.

„No dieselgate“ – volle Breitseite gegen VW

Nun der große Auftritt beim Super Bowl: Der Spot trägt den Titel „no compromises“, zu Deutsch „keine

Kompromisse“. In den 30 Sekunden erscheinen vor der Silhouette des Fahrzeugs mehrere knackige Botschaften. Einige kann man gar nicht anders verstehen denn als Attacken auf die großen E-Auto-Platzhirsche Tesla und VW.

Nacheinander heißt es dort: „No epic voiceovers“, „no punchlines“, „no dieselgate“, „no dirty secrets“, „no hidden agenda“, „no empty promises“, „no shortcuts“, „no conquering Mars“, „no blah blah blah“, „no settling“, „no greenwashing“, „no nonsense“, „no comittees“, „no censensus“, „no compromises“. Ganz am Ende erscheint „No. 2“ und das Fahrzeug.

Verschiedene Medien setzten sich noch in der Nacht zu Montag dran, die Statements zu dechiffrieren. „Kein Dieselgate“ liegt auf der Hand – das ist eine volle Breitseite gegen VW. „Keine Eroberung des Mars“ wird als Spitze gegen Elon Musk und seine Mars-Besiedlungspläne verstanden. Und „kein Greenwashing“ zielt auf viele Autohersteller ab, dazu zählt auch Volkswagen, die CO2-Ziele auch mit Hilfe des Kaufs von ungenutzten Emissionszertifikaten erreichen.

Polestar sagt: „Wir müssen Nein sagen, um dorthin zu gelangen, wo wir hinwollen.“

In einer Pressemitteilung gab Polestar am Montag Auskunft zu den Hintergründen des Spots. Mit Blick aufs Sportevent wird erklärt, eine Werbung dort zu platzieren, biete eine einmalige Gelegenheit, ein Massenpublikum zu beeindrucken. „Und genau das hat sich Polestar vorgenommen, bei dieser Veranstaltung und darüber hinaus. Die Botschaft einer nachhaltigeren Elektromobilität so weit wie möglich zu verbreiten.“

Und weiter: „Jeder weiß es zu schätzen, wenn er auf Zustimmung stößt. Die Bestätigung, das kollektive Schulterklopfen und die Leichtigkeit, nicht infrage gestellt zu werden. Aber um die Automobilindustrie in eine neue Richtung zu lenken, müssen wir alles infrage stellen, von den Herstellungsverfahren und der Materialproduktion bis hin zur Berichterstattung über den CO2-Fußabdruck und die Ethik der Lieferkette. Wir müssen Nein sagen, um dorthin zu gelangen, wo wir hinwollen.“

Das klingt ja gut. Was wohl die Fridays-for-Future-Aktivistin Greta Thunberg dazu sagt, dass ihr ikonisches „blah blah blah“-Statement vom vergangenen November zu den Beschlüssen der Klimakonferenz in Glasgow ausgerechnet für kommerzielle Werbung benutzt wird? Werber wissen außerdem: Ein Foul-Spiel in der Reklame kann immer auch dazu führen, dass Fans der Konkurrenzmarke(n) umso loyaler zu dieser/diesen stehen.

VW revolutionierte 2011 die Super Bowl-Werbung

Warum beim Super Bowl neben dem Ergebnis und der Halbzeitshow die Werbung mit die größte

Aufmerksamkeit genießt und weltweit diskutiert wird, ist auch Volkswagen zu verdanken. 2011 schaltete die US-Tochter den Spot „The Force“ für den neuen Passat. Der 60-sekündige Film mit dem Mini-Darth-Vader, der meint, dass er mit seiner Macht das Auto seines Vaters zum Starten bringt, begeisterte nicht nur das US-Publikum, sondern gilt bis heute als meistgeteilter Super-Bowl-Spot aller Zeiten. VW selbst hat ihn längst aus den offiziellen Kanälen zurückgezogen – womöglich eine Konsequenz aus Dieselgate.

Das Time-Magazin bezeichnete „The Force“ als den Spot, „der die Super-Bowl-Werbung für immer verändert“ habe. Der Grund sei, dass bis dahin Super-Bowl-Spots ein flüchtiges Ereignis waren. VW sei einen neuen Weg gegangen und habe sich eine monatelange Werbekampagne konzipieren lassen. „Wir wussten schon sehr früh, dass der Spot außergewöhnlich war, aber man kann nie vorhersagen, was die Welt für fantastisch hält“, wurde damals ein Verantwortlicher der von VW beauftragten Werbeagentur zitiert. Der VW-Spot kostete damals schätzungsweise 6,4 Millionen Dollar – allerdings für 60 Sekunden.