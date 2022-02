Ukraine-Krieg: VW muss Kabel-Engpässe vermeiden

Selten hat sich die Anfälligkeit globaler Produktionsnetzwerke deutlicher gezeigt als derzeit. Corona hat die Belieferung der Automobilindustrie durcheinandergewirbelt. Und jetzt könnte sich der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dramatisch auf die Belieferung der deutschen VW-Standort auswirken. Weil der fränkische Zulieferer Leoni seine beiden Werke für Kabelbäume in der Westukraine wegen des Konfliktes geschlossen hat, muss VW bereits die Werke in Zwickau und Dresden vorerst ab Dienstag schließen. Nun wird fieberhaft daran gearbeitet, zumindest die weitere Versorgung des Wolfsburger Stammwerkes sicherzustellen.

Viel Arbeit für die Task Force

Übung hat die Beschaffung inzwischen reichlich, um die Ströme der Bauteile weltweit auch unter stark erschwerten Bedingungen zu dirigieren. Für die Sicherung des Nachschubes an Halbleitern wurde eine Task Force gegründet, die die dringend benötigten Teile am Weltmarkt besorgt und die Zuteilung in die Werke des Konzerns steuert. Seit diesem Jahr ist Karsten Schnake für diesen Job verantwortlich. Jetzt geht es auch um die Sicherstellung der Versorgung mit Kabelbäumen. Leoni hat zwei Fabriken in der Westukraine. Sowohl die in Kolomyia Ivano in der Region Frankivsk als auch die in Nezhukhiv im Distrikt Stryi (Region Lviv) wurden wegen der Kriegshandlungen geschlossen. Leoni ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter in 30 Ländern und erzielte 2020 einen Konzernumsatz von 4,1 Mrd. Euro. Leonis größter Kundenkreis ist die weltweite Automobil-, Nutzfahrzeug- und Zulieferindustrie, für die das Unternehmen sowohl Standard- und Spezialleitungen als auch kundenspezifisch entwickelte Bordnetz-Systeme und zugehörige Komponenten produziert (Quelle: Leoni).

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Theoretisch sind 425 Milliarden Varianten möglich

Die Produktion der ID.-Fahrzeugfamilie in Zwickau und Dresden steht wegen der fehlenden Kabel von Dienstag bis vorerst Sonnabend still. Auf der internen Prioritätenliste steht Zwickau neben den Porsche- und Audiwerken ziemlich weit oben. VW hat den Ausbau der Elektroflotte klar priorisiert. Noch gibt es im Wolfsburger Stammwerk diesbezüglich keine Probleme. Das kann sich aber schnell ändern. Entscheidend ist nun auch, wie sich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine weiterentwickelt. In einem Golf 1 wurden 1980 insgesamt 191 Leitungen mit einer Gesamtlänge von 214 Metern verbaut. Im aktuellen Golf sind es fast 1.000 verschiedene Leitungen, wie VW auf seiner Homepage schreibt. Inzwischen werde aber eher in Kilometern gemessen: Die Länge des Kabelnetzes eines durchschnittlich ausgestatteten Golf beträgt fast 1,6 Kilometer. 1980 gab es in Deutschland für den Golf – je nach Ausstattung – rund 460 verschiedene Leitungssätze. Heute wird nach der Bestellung eines Polo, Tiguan oder Touran der spezifische Kabelstrang produziert und direkt an die Fertigungslinie geliefert. Allein für den Golf sind – theoretisch - 425 Milliarden Varianten möglich. Aber nur, wenn der Zulieferer auch liefert.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de