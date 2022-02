Bei Nachtschicht-Aus: Angebote für vier andere VW-Standorte

Jetzt lassen Management und Betriebsrat die Katze aus dem Sack. Es geht um den Wegfall von Nachtschichten und die Entsendung von Wolfsburger Werkern an andere Standorte. Am Dienstag soll der Betriebsrat in einer Sondersitzung darüber entscheiden. Einige Belegschaftsvertreter haben bereits vorab angekündigt, dass sie dem Antrag nicht zustimmen werden.

Für ein Jahr könnte die Pendler-Prämie 4500 Euro betragen

Die ungenügende Auslastung des Stammwerkes mache eine Änderung der Fahrweise alternativlos, hatte Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian Ende vergangenen Jahres angekündigt. Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte daraufhin einen Ausgleich für die entfallenden Schichtzuschläge eingefordert. Im Gespräch ist bislang, dass die Nachtschichten an den Montagelinien 1, 2 und 3 entfallen. An der Montagelinie 4 soll sie bestehen bleiben. Nach neuen, allerdings unbestätigten Informationen, sollen am Ende rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frei werden für Aushilfseinsätze an anderen Standorten, während der größere Teil auf andere Wolfsburger Produktionsbereiche verteilt wird. Angeblich ist nicht nur Emden als Standort im Gespräch. Auch Zwickau, Braunschweig und Kassel sollen mögliche Ziele sein. Wer das Angebot auf freiwilliger Basis annimmt, bekommt finanzielle Unterstützung bei der Anmietung einer Wohnung sowie Kilometergeld für Heimfahrten. Zudem ist eine Abschlussprämie im Gespräch, die für einen zwölfmonatigen Einsatz 4500 Euro betragen könnte. Unklar ist bislang noch, ob das Unternehmen auf die Forderung des Betriebsrates eingeht, den Wegfall der Nachtschichtzuschläge auszugleichen. Auch darüber könnte am Dienstag eine Entscheidung fallen.

Patta: Ein Zurück zu den Nachtschichten ist nicht geplant

Zwei Listen, die bei der Betriebsratswahl (14. bis 18. März) kandidieren haben vor der Sondersitzung mitgeteilt, dass sie der Regelung nicht zustimmen werden. Neben der MIG 18 ist das „Die andere Liste“ um Spitzenkandidat Frank Patta. Er sagte unserer Zeitung: „Die Rückkehr zu einer 3-Schichtfahrweise am Standort Wolfsburg ist nach Aussagen der Unternehmensseite weder kurz- noch mittelfristig geplant. Die Betriebsratsspitze spricht trotz voller Auftragsbücher weiterhin nur von einem Teilausgleich für entfallene Nachtschichten. Das „Kleingedruckte“ des inhaltlich noch immer geheim gehaltenen Standortpapiers ist der breiten Masse noch immer unbekannt. Mittlerweile scheint es traurige Gewissheit zu sein: Die Auflösung der Nachtschicht war ein Zugeständnis im Rahmen der jüngsten Planungsrunde. Das würde auch erklären, warum es seitens der Betriebsratsspitze kein erkennbares Bestreben für einen Erhalt der 3 Schichten am Standort gibt.“

„Das wäre betriebswirtschaftlich unsinnig“

Die Idee, einen Ausgleich für nicht geleistete Nachtschichten zu zahlen, wird in der Region kontrovers diskutiert. Für viele Beschäftigte sind die Zuschläge offenbar fest als Entgeltkomponenten eingeplant. Patta und seine Mitstreiter argumentieren anders. „Es bleibt dabei: Wir wollen keinen Teilausgleich für nicht geleistete Schichten. Das wäre betriebswirtschaftlich unsinnig und würde die Wettbewerbssituation des Standorts weiter verschärfen. Zudem wären die anvisierten Stückzahlen in einer 2-Schichtfahrweise nur realisierbar, wenn auch am Samstag gearbeitet würde. Neben finanziellen Einbußen wäre damit auch ein erheblicher Verlust von Frei- und Familienzeit verbunden: Samstag könnte gar zu einem Regelarbeitstag werden, ganz im Stil der ehemaligen Auto 5000 GmbH.“ Das Projekt Auto 5000 war Anfang des Jahrtausends umgesetzt worden, um die Fertigung des Modells Touran nach Wolfsburg zu holen. Es handelte sich zunächst um eine Fabrik in der Fabrik ohne Anbindung an den Haustarif. Schließlich wurde die Produktion aber in das Stammwerk integriert. Daniela Cavallo und ihr Vize Gerardo Scarpino stehen den Beschäftigten am Dienstag in einer digitalen Fragestunde Rede und Antwort zu den aktuellen Fragen.

