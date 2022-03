Volkswagen ruft zu Schweigeminute für Ukraine-Opfer auf

Wolfsburg. Am Freitag um 11 Uhr soll bundesweit geschwiegen werden. Der Konzern und der Betriebsrat von Volkswagen wollen so ein Zeichen setzen.

Deutschlandweit schweigen Mitarbeiter des Volkswagen-Konzerns am Freitag, 11. März, um 11 Uhr. Damit soll ein Zeichen für Frieden in der Ukraine, in Europa und der ganzen Welt gesetzt werden. Das teilte der Autobauer mit.

Der vom russischen Präsidenten Putin befohlene militärische Angriff gegen einen souveränen und eigenständigen Staat sei fraglos ein Bruch des Völkerrechts. Die seit rund zwei Wochen anhaltenden Kriegshandlungen hätten zu großem menschlichen Leid, zu vielen Toten, zu massiven Zerstörungen, zu Millionen Menschen auf der Flucht und zu einer humanitären Katastrophe in der Ukraine geführt, heißt es in der Mitteilung.

Volkswagen unterstützt alle diplomatischen Bemühungen

„Wir verurteilen Krieg und Gewalt. Wir hoffen auf eine schnellstmögliche Waffenruhe. Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieses Krieges. Wir unterstützen alle politischen und diplomatischen Bemühungen, um ein Schweigen der Waffen zu erreichen“, heißt es weiter. In allen Teilen der Welt würden Menschen ihre Stimme gegen diesen Krieg erheben.

Auch in Deutschland gebe es eine beeindruckende Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. „Den Opfern des Krieges zu helfen, die Not der Flüchtenden, der vielen Mütter mit ihren kleinen Kindern zu lindern, für medizinische Versorgung und Unterkunft zu sorgen, darin sehen wir auch unsere Verpflichtung“, heißt es in dem Aufruf, mit dem sich Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian, die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo, Christian Vollmer (Vorstand für Produktion und Logistik) und Olaf Korzinovski (Chief Operation Officer der Volkswagen Group Components) an die Belegschaften wenden.

Schweigeminute als starkes Zeichen

Abschließend heißt es in Richtung der Mitarbeitenden: „Setzen wir mit der Schweigeminute gemeinsam ein starkes Zeichen: Wir vergessen die Opfer des Krieges nicht. Wir lassen Menschen in Not nicht im Stich. Wir stehen zusammen für Frieden in der Ukraine und für ein friedliches Zusammenleben der Völker in der ganzen Welt.“

