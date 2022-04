Die Gastronomie von VW in Wolfsburg hat das Angebot angepasst. Dietmar Schulz und Tobias Ringleb (rechts) stehen vor einem Automaten mit neuen Produkten aus der Nimm’s.mit-Palette. Die Gastronomie von VW in Wolfsburg hat das Angebot angepasst. Auch der Krieg in der Ukraine hat zu den Veränderungen des Speiseplans beigetragen.